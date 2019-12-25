Перед Новым годом состоится премьера «Форс-мажора» с Павлом Прилучным

Это история обычного медбрата Вити (Прилучный), работающего в клинике пластической хирургии. Скромный, безотказный молодой человек привык подчиняться всем, включая мать и друзей. Однажды в клинику, где он работает, обращается местный мафиози Терапевт (Сычёв). Глава криминального клана хочет сменить внешность, чтобы скрыться от полиции. Но во время операции авторитет умирает. Витя уверен, что в его смерти виноват он, и теперь ему грозит месть всего бандитского мира. На помощь приходит верный друг Артём (Глинников). Он предлагает Вите неожиданный выход – стать Терапевтом – и втягивает молодого человека в авантюру, которая полностью перевернёт его жизнь.
«Мой герой, Витя – 30-летний девственник, который до сих пор живёт с мамой. Он учится в медицинском, но не может сдать экзамены, потому что при виде крови падает в обморок. И вот однажды этот не от мира сего человек оказывается в совершенно экстремальной ситуации: его принимают за вора в законе. Мне кажется, что "Форс-мажор" настолько нетрадиционный сериал, что станет прорывом для всего кинематографа. Ведь это первый российский комедийный остросюжетный боевик. В нём смешаны современный драйв и атмосфера таких картин, как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Юмор получился не пошлый, а добрый, человеческий и правильный. Поэтому я очень рад, что мне повезло сняться в этом проекте. Я от всей души благодарен продюсерам за то, что они в меня поверили и позволили получить эту роль», – рассказал Павел Прилучный.
Съёмки комедии, чья эксклюзивная премьера состоялась в сентябре 2019-го в онлайн-кинотеатре Okko, прошли в Москве и Московской области. Одной из самых необычных локаций стал огромный заброшенный подвал старинного дома на Цветном бульваре, в котором в 19-м веке хранили вино. Место было настолько жутким, что съёмочная группа прозвала его «пыточной». Однако, картина совсем не мрачная: зрители увидят на экране уличный цирк, построенный специально для съёмок, полёты на воздушном шаре и множество актёрских перевоплощений.