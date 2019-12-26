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Антон Батырев и Любовь Аксёнова возглавили список самых популярных актёров года

26 декабря
2019 год

Новости кино >>
26 декабря 2019
Кино-Театр.Ру, имеющий самую полную базу российских актёров и актрис, подводит итоги 2019 года. Самым популярным актёром сайта в уходящем году стал звезда украинского сериала «Ничто не случается дважды», не так давно показанного на Первом канале, Антон Батырев, который в прошлом году не смог пробиться даже в десятку, а вот лидер 2018-го – Станислав Бондаренко – потерял одну позицию.

Антон Батырев и Любовь Аксёнова возглавили список самых популярных актёров года
фото: Антон Батырев

Итоговая десятка самых популярных актёров и актрис, согласно базе Кино-Театр.Ру выглядит следующим образом:

1. Антон Батырев
2. Станислав Бондаренко
3. Павел Прилучный
4. Александр Петров
5. Сергей Бурунов
6. Любовь Аксёнова
7. Кирилл Дыцевич
8. Мария Куликова
9. Олеся Фаттахова
10. Анна Кошмал

«Как и в прошлом году, итоговая десятка имеет мужское преимущество, однако в этот раз оно минимальное, в число лидеров этого года попало уже больше актрис, чем было в 2018-м, и это не может нас не радовать», – говорит главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Антон Батырев и Любовь Аксёнова возглавили список самых популярных актёров года
фото: Любовь Аксёнова

В женском рейтинге, кстати, по итогам года Любови Аксёновой удалось отвоевать пальму первенства у Марии Куликовой, которая возглавляла список 2018-го. Также в десятке появились новые имена – это Маруся Климова, Александра Никифорова, Екатерина Кузнецова и Карина Андоленко. Список самых популярных актрис по итогам 2019-го такой:

1. Любовь Аксёнова
2. Мария Куликова
3. Олеся Фаттахова
4. Анна Кошмал
5. Мила Сивацкая
6. Маруся Климова
7. Екатерина Кузнецова
8. Татьяна Арнтгольц
9. Александра Никифорова
10. Карина Андоленко

Антон Батырев и Любовь Аксёнова возглавили список самых популярных актёров года
фото: Дмитрий Паламарчук

А вот среди мужчин «новичков» всего двое – это Дмитрий Паламарчук и Александр Константинов. Из прошлогодней десятки они вытеснили Данилу Козловского и Алексея Демидова. Итоговый список самых популярных актёров 2019-го выглядит так:

1. Антон Батырев
2. Станислав Бондаренко
3. Павел Прилучный
4. Александр Петров
5. Сергей Бурунов
6. Кирилл Дыцевич
7. Роман Курцын
8. Дмитрий Паламарчук
9. Владимир Епифанцев
10. Александр Константинов
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