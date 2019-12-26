Антон Батырев и Любовь Аксёнова возглавили список самых популярных актёров года

Кино-Театр.Ру, имеющий самую полную базу российских актёров и актрис, подводит итоги 2019 года. Самым популярным актёром сайта в уходящем году стал звезда украинского сериала «Ничто не случается дважды», не так давно показанного на Первом канале, Антон Батырев, который в прошлом году не смог пробиться даже в десятку, а вот лидер 2018-го – Станислав Бондаренко – потерял одну позицию.
фото: Антон Батырев
Итоговая десятка самых популярных актёров и актрис, согласно базе Кино-Театр.Ру выглядит следующим образом:
«Как и в прошлом году, итоговая десятка имеет мужское преимущество, однако в этот раз оно минимальное, в число лидеров этого года попало уже больше актрис, чем было в 2018-м, и это не может нас не радовать», – говорит главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
фото: Любовь Аксёнова
В женском рейтинге, кстати, по итогам года Любови Аксёновой удалось отвоевать пальму первенства у Марии Куликовой, которая возглавляла список 2018-го. Также в десятке появились новые имена – это Маруся Климова, Александра Никифорова, Екатерина Кузнецова и Карина Андоленко. Список самых популярных актрис по итогам 2019-го такой:
А вот среди мужчин «новичков» всего двое – это Дмитрий Паламарчук и Александр Константинов. Из прошлогодней десятки они вытеснили Данилу Козловского и Алексея Демидова. Итоговый список самых популярных актёров 2019-го выглядит так: