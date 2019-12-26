Мерси боку!: Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет

Сегодня, 26 декабря
, исполнилось 70
лет популярному советскому и российскому актёру театра и кино, заслуженному и народному артисту РСФСР, мужу Ларисы Луппиан
, отцу Сергея
и Елизаветы
Боярских, главному д'Артаньяну отечественного кинематографа Михаилу Боярскому
.
Михаил Сергеевич Боярский
родился 26 декабря 1949
года в Ленинграде в семье актёров Сергея Александровича Боярского
и Екатерины Михайловны Мелентьевой
. Племянник актёров Николая
и Алексея
Боярских, его брат Александр
был театральным актёром. Учился в музыкальной школе при консерватории по классу фортепиано. После окончания школы поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс Леонида Фёдоровича Макарьева
. Первая сыгранная роль на сцене — д'Артаньян в спектакле Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола
в постановке Александра Товстоногова
. По окончании института в 1972-м попал на прослушивание к режиссёру Театра имени Ленсовета Игорю Владимирову
и был принят в труппу. Как и подавляющее большинство выпускников театральных вузов, он начал с массовки — в спектакле «Преступление и наказание
» вместе с другими молодыми актёрами изображал толпу студентов. После успеха в кино получил несколько интересных ролей в ряде спектаклей, а затем был утверждён и на главную роль — Трубадура в мюзикле «Трубадур и его друзья
». С 1986-го — художественный руководитель и директор созданного им театра «Бенефис
», один из спектаклей которого, «Интимная жизнь
», в 1997-м получил приз на международном фестивале «Зимний Авиньон».
В кино дебютировал в 1971-м, появившись в образе конвоира в советско-венгерской картине «Держись за облака
». Спустя несколько лет запомнился в фильмах «Мосты
» и «Соломенная шляпка
»: у Василия Паскару
он играл молдаванина Гицу, а у Леонида Квинихидзе
— итальянца. Известность пришла к актёру в 1975-м, когда на экраны вышел двухсерийный телефильм Виталия Мельникова
«Старший сын
» по пьесе Александра Вампилова
. В 1977-м Боярский закрепил свою славу, представ в качестве Теодоро в «Собаке на сене
» Яна Фрида
, а спустя два года он впервые в кино сыграл д'Артаньяна в трёхсерийной музыкальной адаптации знаменитого романа Александра Дюма
«Д'Артаньян и три мушкетёра
», поставленной Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем
. К этому образу актёр возвращался ещё четырежды («Мушкетёры двадцать лет спустя
», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя
», «Возвращение мушкетёров
», «Три богатыря
»). В 1987-м получил роль шевалье Де Брильи в исторической картине Светланы Дружининой
«Гардемарины, вперёд!
», которая также стала его визитной карточкой.
На счету мастера более 90
ролей в кино и на телевидении. В частности, он запомнился зрителям в таких фильмах и сериалах, как «Звезда пленительного счастья
», «Новогодние приключения Маши и Вити
», «Мама
», «Как Иванушка–дурачок за чудом ходил
», «Сватовство гусара
», «Душа
», «Отпуск за свой счёт
», «Таможня
», «Пеппи Длинныйчулок
», «Выше Радуги
», «Человек с бульвара Капуцинов
», «Узник замка Иф
», «Дон Сезар де Базан
», «Чокнутые
», «Тартюф
», «Королева Марго
», «Зал ожидания
», «Улицы разбитых фонарей-2
», «Идиот
», «Тарас Бульба
», «Пётр Первый. Завещание
», «Шерлок Холмс
», «Самый лучший день!
» и «Чёрная кошка
». Песни в его исполнении звучат в 20
фильмах, а его голосом говорят персонажи более десятка мультфильмов («Летучий корабль
», «Приключения в Изумрудном Городе
», «Новые Бременские
», «Иван Царевич и Серый Волк
»).
Автор телепередач «Домино» и «Боярский двор», один из ведущих программы «Белый попугай». Лауреат орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы и Почёта, а также медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга».