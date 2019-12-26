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Мерси боку!: Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет

26 декабря
2019 год

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26 декабря 2019
Сегодня, 26 декабря, исполнилось 70 лет популярному советскому и российскому актёру театра и кино, заслуженному и народному артисту РСФСР, мужу Ларисы Луппиан, отцу Сергея и Елизаветы Боярских, главному д'Артаньяну отечественного кинематографа Михаилу Боярскому.


Михаил Сергеевич Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актёров Сергея Александровича Боярского и Екатерины Михайловны Мелентьевой. Племянник актёров Николая и Алексея Боярских, его брат Александр был театральным актёром. Учился в музыкальной школе при консерватории по классу фортепиано. После окончания школы поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс Леонида Фёдоровича Макарьева. Первая сыгранная роль на сцене — д'Артаньян в спектакле Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола в постановке Александра Товстоногова. По окончании института в 1972-м попал на прослушивание к режиссёру Театра имени Ленсовета Игорю Владимирову и был принят в труппу. Как и подавляющее большинство выпускников театральных вузов, он начал с массовки — в спектакле «Преступление и наказание» вместе с другими молодыми актёрами изображал толпу студентов. После успеха в кино получил несколько интересных ролей в ряде спектаклей, а затем был утверждён и на главную роль — Трубадура в мюзикле «Трубадур и его друзья». С 1986-го — художественный руководитель и директор созданного им театра «Бенефис», один из спектаклей которого, «Интимная жизнь», в 1997-м получил приз на международном фестивале «Зимний Авиньон».

В кино дебютировал в 1971-м, появившись в образе конвоира в советско-венгерской картине «Держись за облака». Спустя несколько лет запомнился в фильмах «Мосты» и «Соломенная шляпка»: у Василия Паскару он играл молдаванина Гицу, а у Леонида Квинихидзе — итальянца. Известность пришла к актёру в 1975-м, когда на экраны вышел двухсерийный телефильм Виталия Мельникова «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. В 1977-м Боярский закрепил свою славу, представ в качестве Теодоро в «Собаке на сене» Яна Фрида, а спустя два года он впервые в кино сыграл д'Артаньяна в трёхсерийной музыкальной адаптации знаменитого романа Александра Дюма «Д'Артаньян и три мушкетёра», поставленной Георгием Юнгвальдом-Хилькевичем. К этому образу актёр возвращался ещё четырежды («Мушкетёры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя», «Возвращение мушкетёров», «Три богатыря»). В 1987-м получил роль шевалье Де Брильи в исторической картине Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!», которая также стала его визитной карточкой.


На счету мастера более 90 ролей в кино и на телевидении. В частности, он запомнился зрителям в таких фильмах и сериалах, как «Звезда пленительного счастья», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Мама», «Как Иванушка–дурачок за чудом ходил», «Сватовство гусара», «Душа», «Отпуск за свой счёт», «Таможня», «Пеппи Длинныйчулок», «Выше Радуги», «Человек с бульвара Капуцинов», «Узник замка Иф», «Дон Сезар де Базан», «Чокнутые», «Тартюф», «Королева Марго», «Зал ожидания», «Улицы разбитых фонарей-2», «Идиот», «Тарас Бульба», «Пётр Первый. Завещание», «Шерлок Холмс», «Самый лучший день!» и «Чёрная кошка». Песни в его исполнении звучат в 20 фильмах, а его голосом говорят персонажи более десятка мультфильмов («Летучий корабль», «Приключения в Изумрудном Городе», «Новые Бременские», «Иван Царевич и Серый Волк»).

Автор телепередач «Домино» и «Боярский двор», один из ведущих программы «Белый попугай». Лауреат орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы и Почёта, а также медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
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Виват, гардемарины!Возвращение мушкетёровВыше РадугиГардемарины IIIГардемарины, вперёд!Гардемарины-1787Д'Артаньян и три мушкетёраДержись за облакаДон Сезар де БазанДушаЗал ожиданияЗвезда пленительного счастьяИван Царевич и Серый ВолкИван Царевич и Серый Волк 2Иван Царевич и Серый Волк-3Иван Царевич и Серый Волк-4ИдиотКак Иванушка–дурачок за чудом ходилКоролева МаргоЛетучий корабльМамаМостыМушкетёры двадцать лет спустяНовогодние приключения Маши и ВитиНовые БременскиеОтпуск за свой счётПеппи ДлинныйчулокПётр Первый. ЗавещаниеПриключения в Изумрудном ГородеСамый лучший день!Сватовство гусараСобака на сенеСоломенная шляпкаСтарший сынТайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустяТаможняТарас БульбаТартюфТри богатыряУзник замка ИфУлицы разбитых фонарей-2Человек с бульвара КапуциновЧёрная кошкаЧокнутыеШерлок Холмс

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Мерси боку!: Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет фотографии
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Мерси боку!: Михаилу Боярскому исполнилось 70 лет фотографии
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