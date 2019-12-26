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В первый день Нового года телезрители увидят «Одесский пароход» с Маковецким, Хаматовой и Машковым

26 декабря
2019 год

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26 декабря 2019
Телеканал «Россия 1» 1 января в 18.30 представит премьеру комедии Сергея Урсуляка «Одесский пароход», основанную на 13 миниатюрах Михаила Жванецкого, включая сам «Одесский пароход», «Два яблока» и «Собрание на ликёро-водочном заводе». Для режиссёра это первое обращение к комедийному жанру, уточняет «Вокруг ТВ».

В первый день Нового года телезрители увидят «Одесский пароход» с Маковецким, Хаматовой и Машковым

Судьбы героев каждой истории переплетаются, и перед зрителем предстаёт панорама жизни, в которой так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха, экипаж самолета интересуется у пассажиров, не умеет ли кто сажать самолет, буфетчица встаёт за штурвал парохода, а отец учит сына арифметике, уничтожая все яблоки в доме.

«Сейчас, сам столкнувшись с этим, понимаю: работа адова. Пытаться сделать смешную историю – гораздо труднее, чем всё, что я делал до этого, – признался Урсуляк. – Такой звездопад. Это всегда волнующий момент, потому что много звёзд – это всегда взрывоопасно».

В первый день Нового года телезрители увидят «Одесский пароход» с Маковецким, Хаматовой и Машковым

В картине сыграли Светлана Крючкова, Ирина Муравьёва, Чулпан Хаматова, Нина Усатова, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Сергей Пускепалис, Владимир Машков, Марина Александрова, Ирина Пегова, Фёдор Добронравов, Роман Мадянов, Михаил Пореченков, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Александр Робак, Павел Деревянко, Авангард Леонтьев, Евгений Ткачук, Иван Агапов, Игорь Золотовицкий, Юлия Сулес, Сергей Угрюмов, Михаил Ефремов, Анна Котова-Дерябина, Дмитрий Куличков, Наталья Павленкова, Евгений Сытый и сам автор миниатюр.

По словам Жванецкого, он «никак не относился к съёмкам этого фильма, пока не увидел. А когда увидел, что здесь происходит – это получилось гораздо грандиознее, чем я ожидал. Ну, я думал, бывает – я же видел съёмки для телевидения: там 2-3 человека и что-то стоит, и кто-то с микрофоном вопросы задаёт. А здесь на съёмочной площадке – жизнь, и я стал играть! Пройдите сюда, остановитесь, поворачивайте налево... Так что я втянулся. Ну а как же? Я играю роль Автора».
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В первый день Нового года телезрители увидят «Одесский пароход» с Маковецким, Хаматовой и Машковым фотографии
В первый день Нового года телезрители увидят «Одесский пароход» с Маковецким, Хаматовой и Машковым фотографии
В первый день Нового года телезрители увидят «Одесский пароход» с Маковецким, Хаматовой и Машковым фотографии
В первый день Нового года телезрители увидят «Одесский пароход» с Маковецким, Хаматовой и Машковым фотографии
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