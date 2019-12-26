В первый день Нового года телезрители увидят «Одесский пароход» с Маковецким, Хаматовой и Машковым

Телеканал «Россия 1» 1 января в 18.30 представит премьеру комедии Сергея Урсуляка
«Одесский пароход
», основанную на 13 миниатюрах Михаила Жванецкого
, включая сам «Одесский пароход», «Два яблока
» и «Собрание на ликёро-водочном заводе
». Для режиссёра это первое обращение к комедийному жанру, уточняет «Вокруг ТВ
».
Судьбы героев каждой истории переплетаются, и перед зрителем предстаёт панорама жизни, в которой так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха, экипаж самолета интересуется у пассажиров, не умеет ли кто сажать самолет, буфетчица встаёт за штурвал парохода, а отец учит сына арифметике, уничтожая все яблоки в доме.
«Сейчас, сам столкнувшись с этим, понимаю: работа адова. Пытаться сделать смешную историю – гораздо труднее, чем всё, что я делал до этого, –
признался Урсуляк. – Такой звездопад. Это всегда волнующий момент, потому что много звёзд – это всегда взрывоопасно»
.
В картине сыграли Светлана Крючкова
, Ирина Муравьёва
, Чулпан Хаматова
, Нина Усатова
, Сергей Гармаш
, Сергей Маковецкий
, Сергей Пускепалис
, Владимир Машков
, Марина Александрова
, Ирина Пегова
, Фёдор Добронравов
, Роман Мадянов
, Михаил Пореченков
, Тимофей Трибунцев
, Александр Яценко
, Александр Робак
, Павел Деревянко
, Авангард Леонтьев
, Евгений Ткачук
, Иван Агапов
, Игорь Золотовицкий
, Юлия Сулес
, Сергей Угрюмов
, Михаил Ефремов
, Анна Котова-Дерябина
, Дмитрий Куличков
, Наталья Павленкова
, Евгений Сытый
и сам автор миниатюр.
По словам Жванецкого, он «никак не относился к съёмкам этого фильма, пока не увидел. А когда увидел, что здесь происходит – это получилось гораздо грандиознее, чем я ожидал. Ну, я думал, бывает – я же видел съёмки для телевидения: там 2-3 человека и что-то стоит, и кто-то с микрофоном вопросы задаёт. А здесь на съёмочной площадке – жизнь, и я стал играть! Пройдите сюда, остановитесь, поворачивайте налево... Так что я втянулся. Ну а как же? Я играю роль Автора».