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Завершились съёмки «Хозяйки горы» с Викторией Толстогановой и Анной Снаткиной

26 декабря
2019 год

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26 декабря 2019
Режиссёр Екатерина Двигубская завершила съёмки «Хозяйки горы» по заказу телеканала «Россия 1». Главные роли в остросюжетной мелодраме сыграли Виктория Толстоганова, Анна Снаткина, Сергей Перегудов, Евгений Пронин и Дмитрий Власкин, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», ответственной за производство сериала.

Завершились съёмки «Хозяйки горы» с Викторией Толстогановой и Анной Снаткиной
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

По сюжету во время революции княжна Туманова спрятала шкатулку с уральскими изумрудами и прокляла всех, кто ими завладеет. Так начинается история, которая развернётся вокруг событий в посёлке Каменный с середины 90-х годов до наших дней. Все жители посёлка знают легенду о Хозяйке горы, с опаской произносят имя княжны, боясь накликать беду на свой дом. Но в то же время каждый пытается отыскать проклятое сокровище.

«Моя героиня Алёна – молодая девушка, которая стремится завоевать весь мир, ну или, по крайней мере, сделать в этой жизни то, чего бы ей очень хотелось. Она достаточно дерзкая, в какой-то степени даже наглая, где-то – невероятно пробивная. Как любая девушка, живущая в глубинке и имеющая небольшой достаток, она хочет, чтобы у неё была красивая жизнь и вокруг самые лучшие мужчины. Во всём нужна золотая середина и силы для того, чтобы вовремя остановиться. В том числе и в погоне за материальными благами. Если ты не можешь этого сделать, деньги начинают тебя портить, и, в конце концов, губят», – рассказала о своей героине Анна Снаткина.

Завершились съёмки «Хозяйки горы» с Викторией Толстогановой и Анной Снаткиной
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

По словам Виктории Толстогановой, её персонаж «борется за семью, но весьма своеобразными методами и причиняет всем зло. Можно сказать, что она – порождение своего времени. 90-е превращали людей в монстров, с другой стороны, такие люди есть во все времена. Для меня наш сериал о том, что зло всегда наказуемо».

«Действие начинается в 1996 году, важно было соблюдать приметы времени. Мне кажется, что в переходные времена у людей сильно развивается потребность в мистицизме. Когда всё рушится, человек хочет опереться на что-нибудь, что даёт надежду. Помните, у нас именно в те годы появились Чумак, Кашпировский, Джуна и всевозможные секты… В нашей истории есть персонаж, которую играет моя мама – Наталья Аринбасарова, она белая ведунья, ещё есть девушка-блаженная, которая видит то, что не видят другие. Мы постарались насытить эту историю фоном той жизни: пейджеры, доллары, криминальные "братки" и опять же расцвет оккультизма – всё это противоречиво, ярко, насыщенно и в этом – та самая аутентичность 90-х, на мой взгляд», – уверяет Екатерина Двигубская.

Завершились съёмки «Хозяйки горы» с Викторией Толстогановой и Анной Снаткиной
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

Режиссёр под каждый свой проект выбирает цветовую тональность, на этот раз это изумрудный цвет, который проявляется во всём: в оттенках одежды и украшениях, в интерьерах и бытовых предметах, в глубоких озёрах и лесах, и, конечно, изумрудный – это цвет тех самых камушков в таинственной шкатулке княжны Тумановой.

У «Хозяйки горы» масштабная съёмочная география: Минск, Гродненская и Брестская области, а также Республика Адыгея. Вымышленный посёлок Каменный – центр всех событий – собирательный: его снимали и в Минске, и в Мачулищах (пригород Минска) и в маленьком белорусском городке Усяже.
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Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы»
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Завершились съёмки «Хозяйки горы» с Викторией Толстогановой и Анной Снаткиной фотографии
Завершились съёмки «Хозяйки горы» с Викторией Толстогановой и Анной Снаткиной фотографии
Завершились съёмки «Хозяйки горы» с Викторией Толстогановой и Анной Снаткиной фотографии
Завершились съёмки «Хозяйки горы» с Викторией Толстогановой и Анной Снаткиной фотографии
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