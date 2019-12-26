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Екатерина Мцитуридзе расстанется с постом гендиректора «Роскино»

26 декабря
2019 год

Новости кино >>
26 декабря 2019
Екатерина Мцитуридзе покинет пост генерального директора «Роскино». О решении совета директоров компании сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.


«"Роскино" — совсем небольшая компания, призванная заниматься поддержкой, продвижением и продажами российского кино за рубежом, — цитирует Мединского «Российская газета». — Последние восемь лет "Роскино" возглавляла Екатерина Мцитуридзе, сотрудница Первого канала. Она очень активный человек и немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на крупных мировых выставках, рынках и кинофестиваля. Мы очень ей за это благодарны. Но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода её на качественно другой уровень, и поэтому Совет директоров "Роскино", собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании. Вот такое состояние дел».

По словам министра, замену Мцитуридзе уже нашли: «Предложения Совета директоров по новому руководству сформированы и направлены на утверждение в Росимущество. Далее по процедуре — как только фамилия будет утверждена, мы её объявим. Ещё раз подчеркну — это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии». Согласно «Ведомостям», пост может занять Евгения Маркова.


При этом сама Мцитуридзе несколько дней назад заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров. На пресловутом заседании, которое прошло 23 декабря, с новыми членами совета Фёдором Бондарчуком, Сергеем Сельяновым, Вадимом Верещагиным, Александром Орджоникидзе и Юлианой Слащевой обсуждались только планы на 2020 год.

Это уже второе громкое увольнение за неделю. На днях стало известно, что с поста генерального директора киностудии «Ленфильм» ушёл Эдуард Пичугин. Продюсер так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «В Москве прошёл совет директоров киностудии "Ленфильм", на котором по предложению министра культуры Владимира Мединского в результате дискуссии было принято решение прекратить мои полномочия в качестве гендиректора киностудии... Я благодарю всех партнёров киностудии за плодотворную совместную работу, горжусь результатами своего труда, нацелен на продуктивное сотрудничество с новым руководством киностудии и министерством культуры».
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