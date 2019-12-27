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Эммануилу Виторгану исполнилось 70 лет

27 декабря
2019 год

Новости кино >>
27 декабря 2019
Сегодня, 27 декабря, исполнилось 70 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту России, отцу Максима Виторгана, популярному советскому и российскому актёру театра и кино Эммануилу Виторгану.


Эммануил Гедионович Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. В 1961-м окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. За свою актёрскую карьеру успел поработать в Псковском драматическом театре имени Пушкина, Ленинградском театре драмы и комедии на Литейном, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Московском драматическом театре имени Станиславского, Театре драмы и комедии на Таганке и Московском академическом театре имени Маяковского.

В кино дебютировал в 1960-м эпизодической ролью шахтёра в киноповести Николая Розанцева «Человек с будущим». Первый запоминающийся образ создал в «Кортике» Николая Калинина, где он предстал в качестве Никитского. Затем последовали такие незабываемые персонажи, как Аркадий Леонидович Заварзин («И это всё о нём»), дон Фелипе («Благочестивая Марта»), Винсент Савиньи («Ларец Марии Медичи»), Виктор Вениаминович Лыкин («Профессия — следователь»), Ковров («Чародеи»), Игорь Павлович Чагин («Тревожное воскресенье»), Ефим Моисеевич Фомин («Битва за Москву»), Крэгг («Следопыт»), Джек («На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»), князь Пётр Долгорукий («Бедная Настя»), Эммануил Гедеонович («День радио»), Александр Анатольевич («Сваты-5»), Михаил Иосифович Бреславец («Склифосовский») и Сильвестр («По ту сторону смерти»). Всего на счету Эммануила Виторгана более 150 ролей в кино и на телевидении.

Эммануилу Виторгану исполнилось 70 лет
фото: «Чародеи»

В столице открыл и руководит «Культурным Центром Эммануила Виторгана», в котором играет свой моноспектакль «Выход», проводит творческие вечера, концерты, чествует актёров. Он также подарил голоса персонажам мультфильмов «Незнайка и Баррабасс» и «Попугай Club». Был женат на актрисе Алле Балтер.

Лауреат Российской национальной актёрской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» и кавалер ордена общественного признания граждан РФ «Польза, честь и слава».
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Эммануилу Виторгану исполнилось 70 лет фотографии
Эммануилу Виторгану исполнилось 70 лет фотографии
Эммануилу Виторгану исполнилось 70 лет фотографии
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