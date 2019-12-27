Эммануилу Виторгану исполнилось 70 лет

Эммануил Гедионович Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. В 1961-м окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. За свою актёрскую карьеру успел поработать в Псковском драматическом театре имени Пушкина, Ленинградском театре драмы и комедии на Литейном, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Московском драматическом театре имени Станиславского, Театре драмы и комедии на Таганке и Московском академическом театре имени Маяковского.
В кино дебютировал в 1960-м эпизодической ролью шахтёра в киноповести Николая Розанцева «Человек с будущим». Первый запоминающийся образ создал в «Кортике» Николая Калинина, где он предстал в качестве Никитского. Затем последовали такие незабываемые персонажи, как Аркадий Леонидович Заварзин («И это всё о нём»), дон Фелипе («Благочестивая Марта»), Винсент Савиньи («Ларец Марии Медичи»), Виктор Вениаминович Лыкин («Профессия — следователь»), Ковров («Чародеи»), Игорь Павлович Чагин («Тревожное воскресенье»), Ефим Моисеевич Фомин («Битва за Москву»), Крэгг («Следопыт»), Джек («На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»), князь Пётр Долгорукий («Бедная Настя»), Эммануил Гедеонович («День радио»), Александр Анатольевич («Сваты-5»), Михаил Иосифович Бреславец («Склифосовский») и Сильвестр («По ту сторону смерти»). Всего на счету Эммануила Виторгана более 150 ролей в кино и на телевидении.
фото: «Чародеи»
В столице открыл и руководит «Культурным Центром Эммануила Виторгана», в котором играет свой моноспектакль «Выход», проводит творческие вечера, концерты, чествует актёров. Он также подарил голоса персонажам мультфильмов «Незнайка и Баррабасс» и «Попугай Club». Был женат на актрисе Алле Балтер.
Лауреат Российской национальной актёрской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» и кавалер ордена общественного признания граждан РФ «Польза, честь и слава».