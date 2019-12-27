В Якутии появился свой «Оскар»

27 декабря впервые в истории якутского кино будет вручён ежегодный национальный кинематографический приз «Чыпчаал» – якутский «Оскар». Пресс-служба престижной премии в области кинопроизводства уточняет, что в переводе название означает «вершина творчества». Статуэтка представляет собой фигуру человека, который находится на вершине горы и восхваляет Солнце как магическое начало, как символ творчества.
В этом году «Чыпчаал» будет вручён в восьми номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучший продюсер кино», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая музыка к фильму (лучший звукорежиссёр)», «За выдающийся вклад в кинематограф».