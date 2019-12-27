Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Якутии появился свой «Оскар»

27 декабря
2019 год

Новости кино >>
27 декабря 2019
27 декабря впервые в истории якутского кино будет вручён ежегодный национальный кинематографический приз «Чыпчаал» – якутский «Оскар». Пресс-служба престижной премии в области кинопроизводства уточняет, что в переводе название означает «вершина творчества». Статуэтка представляет собой фигуру человека, который находится на вершине горы и восхваляет Солнце как магическое начало, как символ творчества.

В этом году «Чыпчаал» будет вручён в восьми номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучший продюсер кино», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая музыка к фильму (лучший звукорежиссёр)», «За выдающийся вклад в кинематограф».

В Якутии появился свой «Оскар»
фото: кадр из фильма «Нет бога кроме меня»

В 2019-м за победу в номинациях будут бороться шесть якутских фильмов: «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, «Агент Мамбо» Алексея Амбросьева-младшего, «Призрачный Хомус» Петра Хики, «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова, «Бэйбэрикээн эмээхсин» Константина Тимофеева и «Экспедиция» Гаврила Менкярова.

Планируется, что конкурс станет ежегодным, список номинаций расширится, а победители будут награждаться денежными премиями при поддержке Министерства культуры и духовного развития РС(Я).
версия для печати
Ссылки по теме
В Москве впервые пройдёт марафон якутского кино
Якутское кино поддержат минимум на 80 млн рублей
персоны
Алексей Амбросьев (мл.)Любовь Борисова (II)Дмитрий Давыдов (III)Гаврил МенкяровКонстантин Тимофеев
фильмы
Агент МамбоНадо мною солнце не садитсяНет бога кроме меняПризрачный Хомус

фотографии >>
В Якутии появился свой «Оскар» фотографии
«Надо мною солнце не садится»
«Призрачный Хомус»
В Якутии появился свой «Оскар» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Волчек
26 декабря ушла из жизни актриса, режиссёр Галина Волчек.
Виктор Демерташ
25 декабря ушёл из жизни актёр Виктор Демерташ.
Виталий Дорошенко
23 декабря ушёл из жизни актёр Виталий Дорошенко.
Болотбек Шамшиев
21 декабря ушёл из жизни режиссёр Болотбек Шамшиев.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Сергей Подгорный
Эмма Попова
Александра Ровенских
Эрвин Гешоннек
Сидни Гринстрит
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Солярис
научная фантастика, экранизация
СССР, 1972
Союз Спасения
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Холоп
комедия
Россия, 2019
Байкал. Магия воды
Германия, Канада, Россия, США, Франция, 2019
Иван Царевич и Серый Волк-4
Россия, 2019
Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен