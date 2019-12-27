Телезрители выбрали на Новый год фильмы «Квартета И»

Завершилось зрительское голосование за фильмы, которые войдут в первый новогодний эфир телеканала «TV1000 Русское кино». В десятку лидеров попали «Ёлки последние», «Ирония судьбы. Продолжение», «О чём говорят мужчины», «Легенда №17» и другие ленты. Все фильмы будут показаны в праздничном эфире 1 января – с утра и до глубокой ночи, сообщает пресс-служба канала.
фото: «Квартет И»
С 5 по 25 декабря телезрители голосовали за отечественные кинофильмы на сайте tv1000ruskino.ru, выбирая список картин, которые составят идеальный новогодний эфир 1 января. Активнее всего в голосовании участвовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.
Наибольшее количество голосов получили комедии «Квартета И». Безоговорочным лидером голосования стала комедия «О чем говорят мужчины» – с результатом 28% голосов. Продолжение комедии «О чём ещё говорят мужчины» получило 15% голосов телезрителей и тоже попадёт в новогодний эфир канала. Обе ленты появятся в эфире в прайм-тайм – с 19.45. На третьем месте по количеству голосов – «Легенда № 17». За этот фильм проголосовало 11% телезрителей. Также зрители выбрали для просмотра «Иронию судьбы. Продолжение» и «Ёлки последние».
Так будет выглядеть телепрограмма канала 1 января:
6.35 – «Джентльмены, удачи!»
8.25 – «Ёлки последние»
10.10 – «Ирония судьбы. Продолжение»
12.15 – «Три богатыря и Шамаханская царица»
13.35 – «Дикая лига»
15.35 – «Легенда №17»
18.00 – «Млечный путь»
19.45 – «О чём говорят мужчины»
21.30 – «О чём ещё говорят мужчины»
23.20 – «О чём говорят мужчины. Продолжение»