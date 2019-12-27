В России покажут «Папика» с Бокланом и Петрожицкой

20 января в 19.00 на СТС состоится российская премьера 16-серийной лирической комедии Андрея Яковлева «Папик», главного украинского телехита 2019 года от студии «Квартал 95», ответственной за создание «Сватов». Права на показ сериала СТС приобрёл у шведской компании Eccho Rights, уточняет пресс-служба канала.
Главным героем сериала стал всеми забытый пожилой актёр, единственный «капитал» которого — долги за квартиру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную причёску и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на «папиков» принимает его за миллионера и решает охмурить.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Исполнители главных ролей Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая попали в проект без проб. На съёмках главным испытанием для Станислава стал грим «папика»: в сериале он сменил четыре бороды. «В реальной жизни никогда не носил бороду, поэтому поначалу было некомфортно, — признался актёр. — А вот стрижка понравилась! Сначала не воспринимал себя в новом образе, но дети сказали, что мне очень идёт».
Внешние метаморфозы ожидали и экранную девушку деда — Дарью Петрожицкую, которой пришлось привыкать к стилю охотницы на «папиков». «В жизни я редко пользуюсь косметикой, я в принципе больше пацанка, поэтому каждый раз на съёмках чувствовала себя принцессой или куклой Барби. А чтобы вдохновиться, гуглила "девушек с папиками" и смотрела, как они разговаривают и двигаются», — рассказала актриса.