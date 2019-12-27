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Филипп Янковский хочет украсть картину у Ксении Собчак

27 декабря
2019 год

Новости кино >>
27 декабря 2019
Кино-Театр.Ру представляет трейлер криминальной комедии «Номер 1» режиссера Михаила Расходникова («Временные трудности») по сценарию Тихона Корнева («Дорогой папа»).


Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса - некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «№ 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

Филипп Янковский хочет украсть картину у Ксении Собчак

Главные роли в картине сыграли Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин, Игорь Миркурбанов, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Андрей Федорцов, Мария Лобанова и другие.

На больших экранах «Номер 1» стартует 19 марта 2020 года.
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Филипп Янковский хочет украсть картину у Ксении Собчак фотографии
Филипп Янковский хочет украсть картину у Ксении Собчак фотографии
Филипп Янковский хочет украсть картину у Ксении Собчак фотографии
Филипп Янковский хочет украсть картину у Ксении Собчак фотографии
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