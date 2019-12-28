Минкультуры все-таки поддержит фильмы Хомерики, Кудряшовой и Андреасяна

Министерство культуры РФ к концу года все-таки нашло средства для того, чтобы поддержать проекты, ранее отправленные в резерв, сообщает «
Российская газета
» со ссылкой на директора департамента кинематографии ведомства
Ольгу Любимову
.
фото: mkrf.ru
Ранее в категории авторских и экспериментальных фильмов поддержку получили только 10 проектов, сейчас к ним добавился еще 21. В их числе «
Любовь
»
Николая Хомерики
, «
Джонджоли
»
Оксаны Бычковой
, «
Трое
»
Анны Меликян
, «
Ксения
»
Натальи Кудряшовой
, «
Ни стыда, ни совести
»
Оксаны Карас
, «
Мария
»
Веры Сторожевой
, альманах «
Папы
», над которым будут работать
Сарик Андреасян
,
Анна Матисон
и
Карен Оганесян
, а также продолжение подростковой драмы «
14+
» под названием «
18+
».
Дебютантам тоже повезло: из резервного списка средства на производство получат еще 15 проектов, в числе которых «
Офелия
»
Игоря Поплаухина
про Янку Дягилеву, «
СОС
»
Виктории Рунцовой
, работать над которым будет компания «Марс Медиа»
Рубена Дишдишяна
, «
Крошка
»
Елены Ланских
и продюсера
Сергея Сельянова
, «
Ярость
»
Луизы Галеевой
, худруком которой выступит
Борис Хлебников
, и другие работы.
В блоке детского кино поддержку окажут еще пяти будущим фильмам, среди которых новая картина
Александра Галибина
«
Маруся
» и «
Вне зоны доступа
»
Елены Хазановой
. Средства Минкультуры также получат три «резервных» сериала – «
Собор
», «
Андреевский флаг
» и «
Черное море
».