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Минкультуры все-таки поддержит фильмы Хомерики, Кудряшовой и Андреасяна

28 декабря
2019 год

Новости кино >>
28 декабря 2019
Министерство культуры РФ к концу года все-таки нашло средства для того, чтобы поддержать проекты, ранее отправленные в резерв, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента кинематографии ведомства Ольгу Любимову.

Минкультуры все-таки поддержит фильмы Хомерики, Кудряшовой и Андреасяна
фото: mkrf.ru

Ранее в категории авторских и экспериментальных фильмов поддержку получили только 10 проектов, сейчас к ним добавился еще 21. В их числе «Любовь» Николая Хомерики, «Джонджоли» Оксаны Бычковой, «Трое» Анны Меликян, «Ксения» Натальи Кудряшовой, «Ни стыда, ни совести» Оксаны Карас, «Мария» Веры Сторожевой, альманах «Папы», над которым будут работать Сарик Андреасян, Анна Матисон и Карен Оганесян, а также продолжение подростковой драмы «14+» под названием «18+».

Дебютантам тоже повезло: из резервного списка средства на производство получат еще 15 проектов, в числе которых «Офелия» Игоря Поплаухина про Янку Дягилеву, «СОС» Виктории Рунцовой, работать над которым будет компания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна, «Крошка» Елены Ланских и продюсера Сергея Сельянова, «Ярость» Луизы Галеевой, худруком которой выступит Борис Хлебников, и другие работы.

В блоке детского кино поддержку окажут еще пяти будущим фильмам, среди которых новая картина Александра Галибина «Маруся» и «Вне зоны доступа» Елены Хазановой. Средства Минкультуры также получат три «резервных» сериала – «Собор», «Андреевский флаг» и «Черное море».
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