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«Пес» стал самым популярным сериалом по опросу ВЦИОМ

28 декабря
2019 год

Новости кино >>
28 декабря 2019
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные своего традиционного опроса, посвященного главным событиям уходящего года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, все вопросы были открытыми.

«Пес» стал самым популярным сериалом по опросу ВЦИОМ

Так, «Пес» стал лучшим в категории сериалов, его назвали 5% опрошенных, далее идут «Тайны следствия» и «След» (по 3%), по 2% набрали «Тест на беременность», «Полицейский с Рублевки», «Сваты», «Екатерина» и «Кухня». Впрочем, 64% респондентов затруднились назвать своего фаворита.

В блоке фильмов победу с 6% голосов одержала военная драма «Т-34», по 2% набрали «Ржев», «Движение вверх» и «Джокер», 67% респондентов с лучшим фильмом не определились.

Актерский рейтинг возглавили Александр Петров и Константин Хабенский, получившие по 4% голосов, по 3% россиян смогли вспомнить Алису Фрейндлих, Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова, еще 2% – Сергея Бурунова. 63% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
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Сергей БезруковСергей БуруновВладимир МашковЕвгений МироновАлександр Петров (III)Алиса ФрейндлихКонстантин Хабенский
фильмы
Движение вверхДжокерЕкатерина. СамозванцыКухня (все сезоны)ПёсПолицейский с Рублёвки-5РжевСваты-6СледТ-34Тайны следствия-19Тест на беременность

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