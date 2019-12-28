ревью

Интерпретация известной сказки о Белоснежке и семи гномах.

«Красные туфельки и семь гномов». Трейлер №2

Актерский рейтинг при этом возглавили Александр Петров и Константин Хабенский.

«Пес» стал самым популярным сериалом по опросу ВЦИОМ

Ведомство выделит средства на проекты, ранее отправленные в резерв.

Интервью

Александр Петров: «Уходить надо тогда, когда хочется ещё остаться!»

Популярный актер о «Вторжении», Крыме, конкуренции в профессии, фейковых новостях и гостинице «Petrov Avenue»