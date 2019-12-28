«Пес» стал самым популярным сериалом по опросу ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные своего традиционного опроса
, посвященного главным событиям уходящего года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, все вопросы были открытыми.
Так, «Пес
» стал лучшим в категории сериалов, его назвали 5% опрошенных, далее идут «Тайны следствия
» и «След
» (по 3%), по 2% набрали «Тест на беременность
», «Полицейский с Рублевки
», «Сваты
», «Екатерина
» и «Кухня
». Впрочем, 64% респондентов затруднились назвать своего фаворита.
В блоке фильмов победу с 6% голосов одержала военная драма «Т-34
», по 2% набрали «Ржев
», «Движение вверх
» и «Джокер
», 67% респондентов с лучшим фильмом не определились.
Актерский рейтинг возглавили Александр Петров
и Константин Хабенский
, получившие по 4% голосов, по 3% россиян смогли вспомнить Алису Фрейндлих
, Владимира Машкова
, Сергея Безрукова
и Евгения Миронова
, еще 2% – Сергея Бурунова
. 63% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.