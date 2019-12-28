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Катерина Ковальчук станет «Крепостной»

28 декабря
2019 год

Новости кино >>
28 декабря 2019
Телеканал «Россия-1» с 6 января начнет показ сериала «Крепостная» с Катериной Ковальчук в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Катерина Ковальчук станет «Крепостной»

Действие сериала развивается в 50-е годы XIX века. Катерина Вербицкая, для близких просто Китти (Ковальчук) с детства приучена к дворянской жизни. Все в округе считают её барышней и любимой воспитанницей Анны Львовны (Юлия Ауг), жены самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского (Станислав Боклан). Дружба с господами знатного рода, игра на рояле, чтение французских романов по вечерам.

Китти – умна, красива и образованна. Но мало кто знает, что она всего лишь собственность Червинских – крепостная дворовая девка. В любой момент её могут изувечить, продать или подарить. И никакие знания, и изящные манеры не облегчат судьбу сироты, рожденной в неволе. Особое положение Катерины – её привилегия и беда. Китти оказалась запертой между двумя мирами – миром крепостных и миром дворян. И ни в одном из них для неё не будет места.

Беззаботная жизнь под защитой крёстной-покровительницы заканчивается для Китти с приездом Григория, сына Червинских (Михаил Гаврилов), героя Крымской войны. Своевольный красавец требует близости и готов добиваться своего любой ценой, даже силой. Но сердце девушки уже отдано другому. Помещик офицер Алексей Косач (Алексей Яровенко) и Катерина влюбляются в друг друга с первого взгляда. Но сохранит ли пылкий юноша свои чувства, когда секрет её происхождения раскроется, какие еще тайны скрывает семейство Червинских, и что ждет хрупкую девушку, решившуюся на непростую борьбу за счастье и собственное достоинство.
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