Катерина Ковальчук станет «Крепостной»

Телеканал «Россия-1» с 6 января начнет показ сериала «Крепостная
» с Катериной Ковальчук
в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
Действие сериала развивается в 50-е годы XIX века. Катерина Вербицкая, для близких просто Китти (Ковальчук) с детства приучена к дворянской жизни. Все в округе считают её барышней и любимой воспитанницей Анны Львовны (Юлия Ауг
), жены самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского (Станислав Боклан
). Дружба с господами знатного рода, игра на рояле, чтение французских романов по вечерам.
Китти – умна, красива и образованна. Но мало кто знает, что она всего лишь собственность Червинских – крепостная дворовая девка. В любой момент её могут изувечить, продать или подарить. И никакие знания, и изящные манеры не облегчат судьбу сироты, рожденной в неволе. Особое положение Катерины – её привилегия и беда. Китти оказалась запертой между двумя мирами – миром крепостных и миром дворян. И ни в одном из них для неё не будет места.
Беззаботная жизнь под защитой крёстной-покровительницы заканчивается для Китти с приездом Григория, сына Червинских (Михаил Гаврилов
), героя Крымской войны. Своевольный красавец требует близости и готов добиваться своего любой ценой, даже силой. Но сердце девушки уже отдано другому. Помещик офицер Алексей Косач (Алексей Яровенко) и Катерина влюбляются в друг друга с первого взгляда. Но сохранит ли пылкий юноша свои чувства, когда секрет её происхождения раскроется, какие еще тайны скрывает семейство Червинских, и что ждет хрупкую девушку, решившуюся на непростую борьбу за счастье и собственное достоинство.