«Белоснежка» по-корейски: девушка в волшебных туфлях встречает заколдованных принцев

Кино-театр.ру
представляет новый трейлер мультипликационной ленты «Красные туфельки и семь гномов»
южнокорейского режиссёра Хон Сон Хо
.
Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. И однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть – превращаешься в классическую красавицу-принцессу... Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути любимых героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.
Персонажей мультфильма озвучили Хлоя Грейс Морец
, Сэм Клафлин
, Джина Гершон
, Патрик Варбертон
, Джим Раш
, Фредерик Хамель
, Ава Колкер
, Жужу Джорни Бренер
, Сет Редфорд
и Кэти ДиЧикко
.
В российский прокат картина «Красные туфельки и семь гномов»
выйдет 1 января 2020
года.