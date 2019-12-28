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«Белоснежка» по-корейски: девушка в волшебных туфлях встречает заколдованных принцев

28 декабря
2019 год

Новости кино >>
28 декабря 2019
Кино-театр.ру представляет новый трейлер мультипликационной ленты «Красные туфельки и семь гномов» южнокорейского режиссёра Хон Сон Хо.


Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. И однажды она нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть – превращаешься в классическую красавицу-принцессу... Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродливыми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути любимых героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.

«Белоснежка» по-корейски: девушка в волшебных туфлях встречает заколдованных принцев

Персонажей мультфильма озвучили Хлоя Грейс Морец, Сэм Клафлин, Джина Гершон, Патрик Варбертон, Джим Раш, Фредерик Хамель, Ава Колкер, Жужу Джорни Бренер, Сет Редфорд и Кэти ДиЧикко.

В российский прокат картина «Красные туфельки и семь гномов» выйдет 1 января 2020 года.
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Красные туфельки и семь гномов

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«Белоснежка» по-корейски: девушка в волшебных туфлях встречает заколдованных принцев фотографии
«Белоснежка» по-корейски: девушка в волшебных туфлях встречает заколдованных принцев фотографии
«Белоснежка» по-корейски: девушка в волшебных туфлях встречает заколдованных принцев фотографии
«Белоснежка» по-корейски: девушка в волшебных туфлях встречает заколдованных принцев фотографии
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