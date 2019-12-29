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Молодые российские кинокритики назвали своих фаворитов

29 декабря
2019 год

Новости кино >>
29 декабря 2019
Молодые российские кинокритики определились с тройкой финалистов своей премии «Голос» по итогам 2019 года, сообщает оргкомитет премии.

Молодые российские кинокритики назвали своих фаворитов
фото: "Мальчик русский"

На награду будут претендовать «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Тиннитус» Даниила Зинченко. Лауреат «Голоса» будет объявлен 22 января на церемонии вручения премии «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Премия «Голос» была учреждена Антоном Долиным и Константином Шавловским восемь лет назад. По решению кураторов жюри рассматривает на равных полнометражные игровые и неигровые фильмы, а также авторские сериалы. Жюри «Голоса» состоит из молодых (до 33 лет) активно работающих в профессии кинокритиков и ежегодно обновляется. В числе нынешнего жюри – редактор Кино-Театр.Ру и сайта «Искусства кино» Алексей Филиппов, а также авторы нашего сайта – Евгений Ткачев, Денис Виленкин, Гордей Петрик, Андрей Гореликов, Ксения Ильина и другие.
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