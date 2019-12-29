Молодые российские кинокритики назвали своих фаворитов

Премия «Голос» была учреждена Антоном Долиным и Константином Шавловским восемь лет назад. По решению кураторов жюри рассматривает на равных полнометражные игровые и неигровые фильмы, а также авторские сериалы. Жюри «Голоса» состоит из молодых (до 33 лет) активно работающих в профессии кинокритиков и ежегодно обновляется. В числе нынешнего жюри – редактор Кино-Театр.Ру и сайта «Искусства кино» Алексей Филиппов, а также авторы нашего сайта – Евгений Ткачев, Денис Виленкин, Гордей Петрик, Андрей Гореликов, Ксения Ильина и другие.