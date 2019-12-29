Евгений Стычкин воплотит судьбу создателя Ми-8 Михаила Миля

Премьера фильма режиссера Константина Буслова
«Небо измеряется милями
» о судьбе создателя вертолета Ми-8 Михаила Леонтьевича Миля, которого сыграл Евгений Стычкин
, состоится 19 января в эфире канала «Россия-1», сообщает пресс-служба телеканала.
Трудный путь гениального авиаконструктора, десятилетиями преодолевавшего недоверие людей к его идеям, тесно переплетен с драматической историей его жизни. Миль с детства любил небо и на протяжении всей своей непростой жизни шел за мечтой.
Оказавшись в больнице, после неудачного испытания самого большого вертолета в мире, Миль подводит итоги сделанного: от первых робких шагов юного изобретателя до основателя советского вертолетостроения, навсегда изменившего мировую авиацию. Позади тяжелые испытания судьбы, борьба за семейное счастье и личные трагедии. Но история конструктора не окончена – ему предстоит создать еще один вертолет, который станет завещанием будущим поколениям.
Большинство макетов летательных аппаратов той эпохи, а также их отдельных деталей (пропеллеров и лопастей), создателям картины пришлось строить с нуля. Так, был полностью изготовлен автожир (гироплан) – один из первых советских летательных аппаратов 1930-х годов, созданный конструктором Николаем Ильичом Камовым, у которого молодой Миль проходил стажировку; вертолет Черемухина, который в 1932 году под управлением летчика и авиаконструктора Алексея Черемухина поднялся в воздух и достиг высоты в 605 метров, а также НГУ (натурную геликоптерную установку), прообраз первого вертолета Миля ГМ-1, макет МИ-4. Все макеты соответствуют историческим оригиналам. Отдельные для каждой машины характер движения и технические особенности при полетах и приземлениях были воссозданы с помощью графики, основываясь на кадрах документальной хроники.
В картине помимо Евгения Стычкина сыграли Андрей Мерзликин
, Марьяна Спивак
, Максим Битюков
, Евгений Пеккер
, Сергей Походаев
, Алексей Розин
и другие.