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Евгений Стычкин воплотит судьбу создателя Ми-8 Михаила Миля

29 декабря
2019 год

Новости кино >>
29 декабря 2019
Премьера фильма режиссера Константина Буслова «Небо измеряется милями» о судьбе создателя вертолета Ми-8 Михаила Леонтьевича Миля, которого сыграл Евгений Стычкин, состоится 19 января в эфире канала «Россия-1», сообщает пресс-служба телеканала.

Евгений Стычкин воплотит судьбу создателя Ми-8 Михаила Миля

Трудный путь гениального авиаконструктора, десятилетиями преодолевавшего недоверие людей к его идеям, тесно переплетен с драматической историей его жизни. Миль с детства любил небо и на протяжении всей своей непростой жизни шел за мечтой.

Оказавшись в больнице, после неудачного испытания самого большого вертолета в мире, Миль подводит итоги сделанного: от первых робких шагов юного изобретателя до основателя советского вертолетостроения, навсегда изменившего мировую авиацию. Позади тяжелые испытания судьбы, борьба за семейное счастье и личные трагедии. Но история конструктора не окончена – ему предстоит создать еще один вертолет, который станет завещанием будущим поколениям.

Большинство макетов летательных аппаратов той эпохи, а также их отдельных деталей (пропеллеров и лопастей), создателям картины пришлось строить с нуля. Так, был полностью изготовлен автожир (гироплан) – один из первых советских летательных аппаратов 1930-х годов, созданный конструктором Николаем Ильичом Камовым, у которого молодой Миль проходил стажировку; вертолет Черемухина, который в 1932 году под управлением летчика и авиаконструктора Алексея Черемухина поднялся в воздух и достиг высоты в 605 метров, а также НГУ (натурную геликоптерную установку), прообраз первого вертолета Миля ГМ-1, макет МИ-4. Все макеты соответствуют историческим оригиналам. Отдельные для каждой машины характер движения и технические особенности при полетах и приземлениях были воссозданы с помощью графики, основываясь на кадрах документальной хроники.

В картине помимо Евгения Стычкина сыграли Андрей Мерзликин, Марьяна Спивак, Максим Битюков, Евгений Пеккер, Сергей Походаев, Алексей Розин и другие.
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Небо измеряется МИлями

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