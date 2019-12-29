Премьера фильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких» состоится на Роттердамском кинофестивале

Премьера анимационной ленты Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» состоится на Роттердамском кинофестивале, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу школы-студии «Шар».
фото: Рабочий материал к фильму «Нос, или заговор “не таких”»/Мультимедиа Арт Музей/школа-студия "Шар"
«В основу картины легли повесть Гоголя "Нос" и одноименная опера Дмитрия Шостаковича, которая была под запретом при советской власти в течение нескольких десятилетий. Также в фильме использованы другие сочинения Шостаковича, в частности, "Антиформалистический раек", который по соображениям цензурного характера не мог быть исполнен при жизни автора», – сообщили в пресс-службе.
Героями фильма, помимо персонажей произведений Гоголя, являются сами авторы, а также театральный режиссер Всеволод Мейерхольд и писатель Михаил Булгаков.