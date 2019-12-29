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Премьера фильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких» состоится на Роттердамском кинофестивале

29 декабря
2019 год

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29 декабря 2019
Премьера анимационной ленты Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"» состоится на Роттердамском кинофестивале, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу школы-студии «Шар».

Премьера фильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор не таких» состоится на Роттердамском кинофестивале
фото: Рабочий материал к фильму «Нос, или заговор “не таких”»/Мультимедиа Арт Музей/школа-студия "Шар"

«В основу картины легли повесть Гоголя "Нос" и одноименная опера Дмитрия Шостаковича, которая была под запретом при советской власти в течение нескольких десятилетий. Также в фильме использованы другие сочинения Шостаковича, в частности, "Антиформалистический раек", который по соображениям цензурного характера не мог быть исполнен при жизни автора», – сообщили в пресс-службе.

Героями фильма, помимо персонажей произведений Гоголя, являются сами авторы, а также театральный режиссер Всеволод Мейерхольд и писатель Михаил Булгаков.
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