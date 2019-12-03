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«Тайны следствия» вернутся 9 декабря

3 декабря
2019 год

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3 декабря 2019
Телеканал «Россия-1» с 9 декабря начинает показ нового, девятнадцатого по счету, сезона популярного детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли, сообщает пресс-служба канала.

«Тайны следствия» вернутся 9 декабря

«Новый сезон обещает стать одним из самых напряжённых и динамичных за всю историю сериала. Появятся новые действующие лица, знакомые персонажи проявят себя с неожиданной стороны, а расследования станут ещё более увлекательными. Да и в личной жизни у Марии Швецовой могут произойти перемены, ведь её сердце снова свободно», – отмечается в сообщении.

Перемены коснулись всех. Неизменных напарников Кораблёва (Игорь Николаев) и Курочкина (Александр Новиков) одновременно повышают в звании. Курочкин становится майором, Кораблёв – подполковником. И вместе с новым званием Кораблёва переводят на новую должность – старшего оперуполномоченного по расследованию умышленных убийств. Он переезжает в новый отдельный кабинет и покупает новую квартиру. Но радикальные перемены почему-то не приносят ему радости. Не пасть духом ему помогает новая соседка Рита (Наталья Ионова). Курочкину всё сложнее сосредоточиться на работе. Он разрывается между домом, где его ждут любимая жена Оля и малышка Маша, проблемами молодого отца и расследованиями, которые становятся всё опаснее.

«Оборотень в погонах» Шипов (Антон Ксенёв) окончательно решил встать на путь исправления, жить и работать честно ради своих детей. Но прошлое не отпускает его. Кораблёв не прекращает подозревать Шипова и следить за каждым его шагом. В группе Швецовой появляется новый сотрудник – майор Олег Платонов (Алексей Комашко), которого переводят из Москвы в отдел к Курочкину. Ему предстоит влиться в дружный, уже ставший семьёй, коллектив, заслужить уважение и доверие коллег. Но сказать это проще, чем сделать. Платонов – человек жёсткий, закрытый, с постоянной тягой к опасности и неоправданному геройству. К тому же он только что вышел из тюрьмы. У него свои представления о работе и свои методы, а постоянный «присмотр» Швецовой, откровенно раздражает бывалого опера.

Сама Мария Сергеевна пока не отошла от прошлых отношений и полностью погрузилась в работу. Но внезапный приезд из Лондона 19-летней дочери Златы её озадачивает. Мария Сергеевна уверена, что у Златы есть тайна, которую нужно раскрыть.

«Только благодаря тому, что зритель любит и ждёт, я снова и снова встречаюсь с моими любимыми артистами и моей любимой героиней Марией Сергеевной. Я очень стараюсь не подвести и сделать эту работу на 100%. 19-й сезон смотреть нужно обязательно. Именно в нём сложились все линии. После окончания прошлого сезона было ощущение, как будто паззлы не собраны. И не хватало, на мой взгляд, любовной линии, не хватало расследования, мест преступления… А в этом сезоне всё складывается. И боль Марии Сергеевны, и, в то же время, какая-то надежда. И возвращение к себе – во всех смыслах!» – говорит исполнительница главной роли Анна Ковальчук.
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