Никита Панфилов вновь встретится со «Псом»

Четвертый сезон детективного сериала «Пес» с Никитой Панфиловым в главной роли выйдет в эфир канала НТВ 9 декабря, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
В первых двух сезонах роль верного товарища героя Никиты Панфилова играл пёс по кличке Граф. В третьем и теперь четвёртом сезонах лохматого напарника играет немецкая овчарка по кличке Мухтар – сын того самого легендарного Графа. Никите Панфилову пришлось долгое время выстраивать отношения с новым Псом: поначалу неопытная собака не понимала, что ей нужно делать и зачем. Но благодаря работе кинологов, новый Пёс быстро научился выполнять поставленные задачи.
В новом сезоне полицейскому Максу Максимову и его верному напарнику в очередной раз предстоит показать на что они способны. Им помогают бывшая жена Макса Лена (Ольга Олексий) и его бывший лучший друг Леонидов (Андрей Саминин), ставший её новым супругом. Девушка довольно тепло относится к Максу и часто проявляет к нему «дружескую» заботу, что провоцирует Леонидова на ревность. Но, неожиданно, они меняются местами и теперь Лена начинает подозревать мужа в измене: начав собственное расследование, она втягивает во всю эту историю Макса.
«Я считаю, что успех нашего сериала заключается в смешении жанров: это и детектив, и боевик, и комедия, и любовная драма. Плюс правильно подобранные актёры! По распределению ролей у нас комедия дель-арте - есть Панталоне – Гнездилов, он же придурок в шляпе, есть Арлекин – я, который мутузит Панталоне и влюблён в Коломбину-Ольгу. И ещё Пьеро – её вечно страдающий муж. И, конечно же, собака! Сложение всех этих качеств и сделало сериал поистине народным», – говорит Никита Панфилов.