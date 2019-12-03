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Никита Панфилов вновь встретится со «Псом»

3 декабря
2019 год

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3 декабря 2019
Четвертый сезон детективного сериала «Пес» с Никитой Панфиловым в главной роли выйдет в эфир канала НТВ 9 декабря, сообщает пресс-служба канала.

Никита Панфилов вновь встретится со «Псом»
фото: Пресс-служба канала НТВ

В первых двух сезонах роль верного товарища героя Никиты Панфилова играл пёс по кличке Граф. В третьем и теперь четвёртом сезонах лохматого напарника играет немецкая овчарка по кличке Мухтар – сын того самого легендарного Графа. Никите Панфилову пришлось долгое время выстраивать отношения с новым Псом: поначалу неопытная собака не понимала, что ей нужно делать и зачем. Но благодаря работе кинологов, новый Пёс быстро научился выполнять поставленные задачи.

В новом сезоне полицейскому Максу Максимову и его верному напарнику в очередной раз предстоит показать на что они способны. Им помогают бывшая жена Макса Лена (Ольга Олексий) и его бывший лучший друг Леонидов (Андрей Саминин), ставший её новым супругом. Девушка довольно тепло относится к Максу и часто проявляет к нему «дружескую» заботу, что провоцирует Леонидова на ревность. Но, неожиданно, они меняются местами и теперь Лена начинает подозревать мужа в измене: начав собственное расследование, она втягивает во всю эту историю Макса.

«Я считаю, что успех нашего сериала заключается в смешении жанров: это и детектив, и боевик, и комедия, и любовная драма. Плюс правильно подобранные актёры! По распределению ролей у нас комедия дель-арте - есть Панталоне – Гнездилов, он же придурок в шляпе, есть Арлекин – я, который мутузит Панталоне и влюблён в Коломбину-Ольгу. И ещё Пьеро – её вечно страдающий муж. И, конечно же, собака! Сложение всех этих качеств и сделало сериал поистине народным», – говорит Никита Панфилов.
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Ольга ОлексийНикита ПанфиловАндрей Саминин
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Никита Панфилов вновь встретится со «Псом» фотографии
Никита Панфилов вновь встретится со «Псом» фотографии
Никита Панфилов вновь встретится со «Псом» фотографии
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