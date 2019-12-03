После успеха «Паразитов» до российского проката дойдет фильм «Сквозь снег» Пон Джун Хо

После успеха фильма «Паразиты
» Пон Джун Хо
, завоевавшего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и собравшего в ограниченном российском прокате почти 100 млн рублей, в российских кинотеатрах наконец покажут одну из самых известных работ корейского режиссера «Сквозь снег
».
«В мировой прокат фильм был выпущен в 2013 году. За это время картина снискала себе всемирную славу и стала настоящим блокбастером, заработав более 90 млн долларов, но так и не была показана в России. Мы решили исправить эту ситуацию и некоторое время назад начали переговоры с CJ Entertainment, крупнейшей корейской компанией, занимающейся инвестициями в киноиндустрию и кинодистрибьюцией. Именно с ними мы в начале этого года реализовали сделку по приобретению прав на прокат самого триумфального фильма Пон Джун Хо – «Паразиты». На волне успеха «Паразитов» и возрастающей популярности этого корейского режиссера в России мы решили показать «Сквозь снег» российскому зрителю и полагаем, что картина на данный момент имеет много козырей для успешного проката
», – отмечает Татьяна Долженко
, директор по закупкам и совладелица «ПРОвзгляд», которая и выпустит ленту 16 января 2020 года.
Действие фильма «Сквозь снег» происходит в недалеком будущем, в 2031 году. На планете произошла глобальная техногенная катастрофа. Там, где раньше была жизнь, теперь лежат снег и лед. Последнее пристанище человечества – это гигантский поезд, без остановки мчащийся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живёт правящая элита, в последних – простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь – болезни, нищета и беспредел надсмотрщиков. Именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, жаждущий восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона.
В фильме сыграли Крис Эванс
, Тильда Суинтон
, Джейми Белл
, Эд Харрис
, Джон Херт
, Сон Кан Хо
и другие.