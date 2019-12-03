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После успеха «Паразитов» до российского проката дойдет фильм «Сквозь снег» Пон Джун Хо

3 декабря
2019 год

Новости кино >>
3 декабря 2019
После успеха фильма «Паразиты» Пон Джун Хо, завоевавшего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и собравшего в ограниченном российском прокате почти 100 млн рублей, в российских кинотеатрах наконец покажут одну из самых известных работ корейского режиссера «Сквозь снег».

После успеха «Паразитов» до российского проката дойдет фильм «Сквозь снег» Пон Джун Хо


«В мировой прокат фильм был выпущен в 2013 году. За это время картина снискала себе всемирную славу и стала настоящим блокбастером, заработав более 90 млн долларов, но так и не была показана в России. Мы решили исправить эту ситуацию и некоторое время назад начали переговоры с CJ Entertainment, крупнейшей корейской компанией, занимающейся инвестициями в киноиндустрию и кинодистрибьюцией. Именно с ними мы в начале этого года реализовали сделку по приобретению прав на прокат самого триумфального фильма Пон Джун Хо – «Паразиты». На волне успеха «Паразитов» и возрастающей популярности этого корейского режиссера в России мы решили показать «Сквозь снег» российскому зрителю и полагаем, что картина на данный момент имеет много козырей для успешного проката», – отмечает Татьяна Долженко, директор по закупкам и совладелица «ПРОвзгляд», которая и выпустит ленту 16 января 2020 года.

Действие фильма «Сквозь снег» происходит в недалеком будущем, в 2031 году. На планете произошла глобальная техногенная катастрофа. Там, где раньше была жизнь, теперь лежат снег и лед. Последнее пристанище человечества – это гигантский поезд, без остановки мчащийся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живёт правящая элита, в последних – простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь – болезни, нищета и беспредел надсмотрщиков. Именно здесь из среды униженных и оскорбленных восстает человек, жаждущий восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона.

В фильме сыграли Крис Эванс, Тильда Суинтон, Джейми Белл, Эд Харрис, Джон Херт, Сон Кан Хо и другие.
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