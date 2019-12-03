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Продолжается работа над четырехсерийной драмой «Успеть все исправить».

Новости кино

После успеха «Паразитов» до российского проката дойдет фильм «Сквозь снег» Пон Джун Хо

Ленту, мировая картина которой состоялась еще в 2013 году, выпустят 16 января.