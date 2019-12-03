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Петр Рыков встретит в прощальной поездке Ольгу Павловец

3 декабря
2019 год

Новости кино >>
3 декабря 2019
Телеканал «Украина» работает над четырехсерийным фильмом «Успеть все исправить» с Петром Рыковым и Ольгой Павловец в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Петр Рыков встретит в прощальной поездке Ольгу Павловец
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"

По сюжету картины успешный бизнесмен Егор в день своего сорокалетия узнает, что смертельно болен и что жить ему осталось несколько месяцев. Егор отправляется в прощальную поездку в родной провинциальный городок, где у него живут мать, сестра и племянник, с которыми он не виделся много лет. В родном городке ему предстоит сделать много открытий не только о людях, которых он давно знал, но и о себе. Нажить врагов и найти любовь… Только может ли он быть счастливым, если его дни сочтены.

Помимо Рыкова и Павловец в фильме задействованы Александра Киреева, Ярослав Шахторин, Татьяна Казючиц, Егор Козлов, Наталья Кленина, Руслан Сокольник и Александра Польгуй, исполняющая роль сестры Егора.

«Сценарий интересный, но еще больше меня заинтересовала моя роль. Эта героиня с историей, мать-одиночка, которая живет с матерью, работает в маленьком магазине. Наверное, в нашей стране много таких женщин, и этим меня привлекла эта роль. В то время, когда в город приезжает успешный и богатый брат, ей выпадает очень много испытаний», – отметила Польгуй.
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персоны
Татьяна КазючицАлександра КирееваНаталья КленинаЕгор КозловОльга ПавловецАлександра ПольгуйПётр РыковРуслан СокольникЯрослав Шахторин
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Успеть всё исправить

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