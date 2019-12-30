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Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру

30 декабря
2019 год

Новости кино >>
30 декабря 2019
Сайт Кино-Театр.Ру, имеющий самую полную базу отечественных кинопроектов, подводит итоги 2019 года.

Самым популярным фильмом года по запросам пользователей стала военная драма «Т-34», на второй строчке расположилась комедия «Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители», замыкает тройку лидеров боевик «Балканский рубеж».

Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру
фото: "Т-34"

Итоговая десятка самых популярных фильмов, выходивших на экраны в 2019 году, выглядит следующим образом:

1. «Т-34»
2. «Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители»
3. «Балканский рубеж»
4. «Громкая связь»
5. «Текст»
6. «Любовницы»
7. «Верность»
8. «Тайна печати дракона»
9. «Семь ужинов»
10. «Домовой»

«Статистика просмотров страниц отечественных фильмов на нашем ресурсе демонстрирует интерес зрителей к самому разному российскому кино. Да, первое место уверенно занимает кассовый лидер года «Т-34» Алексея Сидорова, но в итоговой десятке нашлось место и арт-мейнстриму «Громкая связь» Алексея Нужного и «Текст» Клима Шипенко, и фестивальной эротической драме «Верность» Нигины Сайфуллаевой, и семейному фильму «Домовой» Евгения Бедарева»,– отмечает главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру
фото: "Верность"

Лидером среди новых сериалов оказался российско-турецкий «Султан моего сердца» со звездой сериала «Анна-детектив» Александрой Никифоровой в одной из главных ролей. В тройку лидеров также попали драма «Другие» с Еленой Подкаминской и Светланой Смирновой-Марцинкевич и провокационный проект Константина Богомолова «Содержанки» с Софьей Эрнст, Дарьей Мороз и другими известными артистами. Десятка самых популярных по версии пользователей Кино-Театр.Ру российских сериалов выглядит так:

1. «Султан моего сердца»
2. «Другие»
3. «Содержанки»
4. «Шифр»
5. «Скажи правду»
6. «Отчим»
7. «В клетке»
8. «Жуки»
9. «Смерш»
10. «Знахарь»

Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру
фото: "Содержанки"

«В рейтинге сериалов мы учитывали только новые оригинальные проекты, премьера которых состоялась в 2019 году, хотя, конечно, наши читатели живо интересуются продолжениями и новыми сериями популярных проектов – таких, как «Полицейский с Рублевки», стабильно каждый год собирающий вокруг себя миллионы фанатов, в том числе и на нашем сайте, «Тест на беременность», второй сезон которого после долго паузы наконец вышел уже в конце года, и долгоиграющий «След», новые эпизоды которого продолжают выходить на российском ТВ, и «Интерны», которые получили анимационное продолжение «Мультерны» и тем самым вновь всколыхнули интерес зрителей к оригинальному сериалу», – подчеркивает главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
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Жан ПросяновИтоги года
персоны
Евгений БедаревКонстантин БогомоловДарья МорозАлександра НикифороваАлексей НужныйЕлена ПодкаминскаяНигина СайфуллаеваАлексей СидоровСветлана Смирнова-МарцинкевичКлим ШипенкоСофья Эрнст
фильмы
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Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру фотографии
Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру фотографии
Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру фотографии
Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру фотографии
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