Названы самые популярные российские фильмы и сериалы года по версии пользователей Кино-Театр.Ру

«Статистика просмотров страниц отечественных фильмов на нашем ресурсе демонстрирует интерес зрителей к самому разному российскому кино. Да, первое место уверенно занимает кассовый лидер года «Т-34» Алексея Сидорова, но в итоговой десятке нашлось место и арт-мейнстриму «Громкая связь» Алексея Нужного и «Текст» Клима Шипенко, и фестивальной эротической драме «Верность» Нигины Сайфуллаевой, и семейному фильму «Домовой» Евгения Бедарева»,– отмечает главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
«В рейтинге сериалов мы учитывали только новые оригинальные проекты, премьера которых состоялась в 2019 году, хотя, конечно, наши читатели живо интересуются продолжениями и новыми сериями популярных проектов – таких, как «Полицейский с Рублевки», стабильно каждый год собирающий вокруг себя миллионы фанатов, в том числе и на нашем сайте, «Тест на беременность», второй сезон которого после долго паузы наконец вышел уже в конце года, и долгоиграющий «След», новые эпизоды которого продолжают выходить на российском ТВ, и «Интерны», которые получили анимационное продолжение «Мультерны» и тем самым вновь всколыхнули интерес зрителей к оригинальному сериалу», – подчеркивает главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.