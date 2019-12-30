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«Ликвидация» названа лучшим российским сериалом начала XXI века

30 декабря
2019 год

Новости кино >>
30 декабря 2019
Сериал «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка читатели сайта Кино-Театр.Ру назвали лучшим российским сериалом начала XXI века.

В течение ноября Кино-Театр.Ру публиковал списки самых знаковых отечественных телепроектов, начиная с 2000 года. В каждой подборке, включающей в себя пять лет, было представлено по 25 проектов. Читатели голосовали за лучшие из них на страницах сериалов. По итогам был сформирован список из десяти проектов. В него вошли «Тайны следствия», «Бригада», «Мастер и Маргарита», «Ликвидация», «Папины дочки», «Интерны», «Мосгаз», «Молодежка», «Мажор» и «Физрук».

Лидера из этой десятки выбирали подписчики страницы Кино-Театр.Ру в популярной социальной сети ВКонтакте. По итогам голосования победу одержала «Ликвидация». Мы попросили главу компании Марс Медиа, продюсера «Ликвидации» Рубена Дишдишяна записать благодарственное видео для пользователей нашего сайта.

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персоны
Рубен ДишдишянСергей Урсуляк
фильмы
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