«Ликвидация» названа лучшим российским сериалом начала XXI века

Сериал «Ликвидация
» режиссера Сергея Урсуляка читатели сайта Кино-Театр.Ру
назвали лучшим российским сериалом начала XXI века.
В течение ноября Кино-Театр.Ру публиковал списки самых знаковых отечественных телепроектов, начиная с 2000 года. В каждой подборке, включающей в себя пять лет, было представлено по 25 проектов. Читатели голосовали за лучшие из них на страницах сериалов. По итогам был сформирован список из десяти проектов. В него вошли «Тайны следствия», «Бригада
», «Мастер и Маргарита
», «Ликвидация», «Папины дочки
», «Интерны
», «Мосгаз
», «Молодежка
», «Мажор
» и «Физрук
».
Лидера из этой десятки выбирали подписчики страницы Кино-Театр.Ру в популярной социальной сети ВКонтакте. По итогам голосования победу одержала «Ликвидация». Мы попросили главу компании Марс Медиа, продюсера «Ликвидации» Рубена Дишдишяна
записать благодарственное видео для пользователей нашего сайта.