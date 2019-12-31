Самоучка Юрий Борисов работает над автоматом Калашникова

В сети появился трейлер с датой выхода биографического фильма «Калашников» Константина Буслова
(«Небо измеряется МИлями»
), в котором роль создателя легендарного АК-47 сыграл Юрий Борисов
(«Союз спасения»
).
Калашников. Все знают эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени.
«В нашем фильме мы рассказываем об определенном периоде жизни Калашникова — с его раннего детства и до 1949 года, когда за создание своего легендарного АК-47 он получил Сталинскую премию
, - говорит режиссер и продюсер картины Константин Буслов. - Поскольку перед нами стояла задача уложить огромный период жизни великого человека в полтора часа экранного времени, а также учитывая тот факт, что картина все-таки художественная, игровая, мы позволили себе некоторые допущения и собирательные образы, но при этом старались внимательно относиться к фактам биографии Калашникова, опирались на его мемуары, на воспоминания знавших его людей и документы, связанные с его жизнью. В работе над фильмом принимали участие дочь конструктора Елена Михайловна Калашникова и консультанты концерна «Калашников», которые внимательно следили за подлинностью повествования. Но, главное, мы добивались художественной правды
».
В картине также сыграли Ольга Лерман
, Артур Смольянинов
, Виталий Хаев
, Эльдар Калимулин
, Валерий Баринов
, Анатолий Лобоцкий
, Алексей Вертков
, Дмитрий Богдан
, Максим Битюков
, Армен Арушанян
, Валерий Афанасьев
, Сергей Газаров
, Сейдулла Молдаханов
, Дмитрий Куличков
, Игорь Хрипунов
, Юрий Лопарёв
, Евгений Антропов
, Амаду Мамадаков
и Михаил Гудошников
.
«Я однажды видел Калашникова
, - рассказал актер Юрий Борисов, - мой отец родом из Ижевска, мы как-то поехали в гости к родственникам и я пошел в музей рядом с оружейным заводом. И вот уже после музея стою на улице, и вдруг охранник говорит: «доставай скорее телефон, сейчас Калашников будет выходить, можно будет сфоткать», я говорю: «да я так посмотрю». И он вышел, все вытянулись по струнке, сел в машину и уехал. Я запомнил, что он был очень маленького роста, метр шестьдесят один всего. И через много лет, играя Калашникова в кино, я держал в голове эту задачу - сыграть маленького большого человека
».
Авторами сценария выступили Анатолий Усов
, Сергей Бодров (ст.)
и Алексей Бородачёв
.
«Я очень надеюсь, что Калашников у нас получился настоящий
, - говорит продюсер и со-автор сценария Сергей Бодров. - По характеру, по его жизни, по его мышлению, наш герой очень близок к Михаилу Тимофеевичу. Я провел много времени с людьми, которые его знали, с ним работали. Источники говорят, что Калашников не был ни вспыльчивым, ни конфликтным, но у него всегда была своя правда, что и позволило ему достигнуть этих высот. И мы все вместе представили себе, каким должен быть актер. Юра Борисов - прекрасный артист, а для этой роли просто идеальный - его Калашников настырный, упорный, не без хитринки.
Наш фильм рассказывает про человека, который, несмотря на отсутствие образования, раскулаченных родственников и множество комплексов, преодолевал все препятствия, шел к своей цели и добился ее. Полагаю, что судьба Калашникова может мотивировать многих не опускать руки
».
В широкий прокат «Калашников»
выйдет 20 февраля 2020
года.