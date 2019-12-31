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Самоучка Юрий Борисов работает над автоматом Калашникова

31 декабря
2019 год

Новости кино >>
31 декабря 2019
В сети появился трейлер с датой выхода биографического фильма «Калашников» Константина Буслова («Небо измеряется МИлями»), в котором роль создателя легендарного АК-47 сыграл Юрий Борисов («Союз спасения»).


Калашников. Все знают эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени.

«В нашем фильме мы рассказываем об определенном периоде жизни Калашникова — с его раннего детства и до 1949 года, когда за создание своего легендарного АК-47 он получил Сталинскую премию, - говорит режиссер и продюсер картины Константин Буслов. - Поскольку перед нами стояла задача уложить огромный период жизни великого человека в полтора часа экранного времени, а также учитывая тот факт, что картина все-таки художественная, игровая, мы позволили себе некоторые допущения и собирательные образы, но при этом старались внимательно относиться к фактам биографии Калашникова, опирались на его мемуары, на воспоминания знавших его людей и документы, связанные с его жизнью. В работе над фильмом принимали участие дочь конструктора Елена Михайловна Калашникова и консультанты концерна «Калашников», которые внимательно следили за подлинностью повествования. Но, главное, мы добивались художественной правды».

Самоучка Юрий Борисов работает над автоматом Калашникова

В картине также сыграли Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Виталий Хаев, Эльдар Калимулин, Валерий Баринов, Анатолий Лобоцкий, Алексей Вертков, Дмитрий Богдан, Максим Битюков, Армен Арушанян, Валерий Афанасьев, Сергей Газаров, Сейдулла Молдаханов, Дмитрий Куличков, Игорь Хрипунов, Юрий Лопарёв, Евгений Антропов, Амаду Мамадаков и Михаил Гудошников.

«Я однажды видел Калашникова, - рассказал актер Юрий Борисов, - мой отец родом из Ижевска, мы как-то поехали в гости к родственникам и я пошел в музей рядом с оружейным заводом. И вот уже после музея стою на улице, и вдруг охранник говорит: «доставай скорее телефон, сейчас Калашников будет выходить, можно будет сфоткать», я говорю: «да я так посмотрю». И он вышел, все вытянулись по струнке, сел в машину и уехал. Я запомнил, что он был очень маленького роста, метр шестьдесят один всего. И через много лет, играя Калашникова в кино, я держал в голове эту задачу - сыграть маленького большого человека».

Самоучка Юрий Борисов работает над автоматом Калашникова

Авторами сценария выступили Анатолий Усов, Сергей Бодров (ст.) и Алексей Бородачёв.

«Я очень надеюсь, что Калашников у нас получился настоящий, - говорит продюсер и со-автор сценария Сергей Бодров. - По характеру, по его жизни, по его мышлению, наш герой очень близок к Михаилу Тимофеевичу. Я провел много времени с людьми, которые его знали, с ним работали. Источники говорят, что Калашников не был ни вспыльчивым, ни конфликтным, но у него всегда была своя правда, что и позволило ему достигнуть этих высот. И мы все вместе представили себе, каким должен быть актер. Юра Борисов - прекрасный артист, а для этой роли просто идеальный - его Калашников настырный, упорный, не без хитринки.
Наш фильм рассказывает про человека, который, несмотря на отсутствие образования, раскулаченных родственников и множество комплексов, преодолевал все препятствия, шел к своей цели и добился ее. Полагаю, что судьба Калашникова может мотивировать многих не опускать руки».

В широкий прокат «Калашников» выйдет 20 февраля 2020 года.
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Самоучка Юрий Борисов работает над автоматом Калашникова фотографии
Самоучка Юрий Борисов работает над автоматом Калашникова фотографии
Самоучка Юрий Борисов работает над автоматом Калашникова фотографии
Самоучка Юрий Борисов работает над автоматом Калашникова фотографии
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