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Национальная Медиа Группа объединится с компанией Star Media для новых проектов

4 декабря
2019 год

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4 декабря 2019
«НМГ Студия», осуществляющая инвестиции Национальной Медиа Группы (НМГ) в производство контента, и Star Media объявили о создании совместного предприятия для производства фильмов и сериалов, сообщает пресс-служба НМГ.

Национальная Медиа Группа объединится с компанией Star Media для новых проектов

«Star Media является одним из крупнейших производителей контента. Наше партнёрство началось несколько лет назад, когда мы совместно запустили ряд платных каналов семейства Star Media. Я рада, что оно становится ещё более стратегическим и уже сегодня будет охватывать и производство контента для наших эфирных каналов и для платформы more.tv, а также ряд международных проектов», – отмечает гендиректор НМГ Ольга Паскина.

В результате сделки «НМГ Студия» и Star Media получат по 50% в новой компании Star Media Vision, которая будет производить сериалы и фильмы для ТВ и digital-ресурсов НМГ, а также для других заказчиков. Первые проекты совместного предприятия увидят свет уже в 2020 году.

«Star Media – один из крупнейших производителей контента в стране, на их счету не один национальный хит. Это соглашение позволит усилить производственные мощности «НМГ Студии», увеличить количество качественного продукта на каналах холдинга, и поможет в большем объёме производить контент для всего рынка в целом. С нетерпением ждем первых результатов этого партнерства», – говорит
президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов.

Компания Star Media, возглавляемая продюсером Владиславом Ряшиным, – один из лидеров по производству и дистрибуции полнометражных фильмов и сериалов на российском рынке. Компания Star Media располагает собственными съемочными павильонами, оборудованием и студиями постпродакшн, что позволит «НМГ Студии» значительно увеличить производственные мощности по созданию контента для активов НМГ.
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