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Фестиваль «Кинотавр» пройдет с 7 по 14 июня

4 декабря
2019 год

Новости кино >>
4 декабря 2019
31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет с 7 по 14 июня 2020 года, сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль «Кинотавр» пройдет с 7 по 14 июня

Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр Сочи.

Организаторы фестиваля также начинают прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями регламента фестиваля, правилами и сроками аккредитации можно на официальном сайте смотра.

Фестиваль «Кинотавр» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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