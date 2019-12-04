Фестиваль «Кинотавр» пройдет с 7 по 14 июня

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Должен остаться только один: Рами Малек терроризирует Дэниэла Крэйга

4 декабря

Национальная Медиа Группа объединится с компанией Star Media для новых проектов

Первые фильмы и сериалы совместного предприятия будут готовы уже в следующем году.