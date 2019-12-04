Фестиваль «Кинотавр» пройдет с 7 по 14 июня

31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр
» пройдет с 7 по 14 июня 2020 года, сообщает пресс-служба смотра.
Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр Сочи.
Организаторы фестиваля также начинают прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями регламента фестиваля, правилами и сроками аккредитации можно на официальном сайте
смотра.
Фестиваль «Кинотавр» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.