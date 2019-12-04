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Должен остаться только один: Рами Малек терроризирует Дэниэла Крэйга

4 декабря
2019 год

Новости кино >>
4 декабря 2019
В сети появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в постановке Кэри Фукунаги («Маньяк»). Над сценарием ленты работали Нил Пёрвис и Роберт Уэйд («007: Спектр»), Кэри Фукунага, Скотт Барнс («Ультиматум Борна») и Фиби Уоллер-БриджУбивая Еву»).


Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

Должен остаться только один: Рами Малек терроризирует Дэниэла Крэйга

Главные роли в картине исполнили Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Рори Киннер, Кристоф Вальц, Джеффри Райт, Ана де Армас, Дэвид Денсик, Билли Магнуссен, Лашана Линч, Наоми Харрис, и Дали Бенссала.

Российские зрители смогут посмотреть «Не время умирать» уже 9 апреля 2020 года.
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Должен остаться только один: Рами Малек терроризирует Дэниэла Крэйга фотографии
Должен остаться только один: Рами Малек терроризирует Дэниэла Крэйга фотографии
Должен остаться только один: Рами Малек терроризирует Дэниэла Крэйга фотографии
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