Должен остаться только один: Рами Малек терроризирует Дэниэла Крэйга

В сети появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
в постановке Кэри Фукунаги
(«Маньяк»
). Над сценарием ленты работали Нил Пёрвис
и Роберт Уэйд
(«007: Спектр»
), Кэри Фукунага, Скотт Барнс
(«Ультиматум Борна»
) и Фиби Уоллер-Бридж
(«Убивая Еву
»).
Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.
Главные роли в картине исполнили Дэниэл Крэйг
, Рами Малек
, Леа Сейду
, Рэйф Файнс
, Бен Уишоу
, Рори Киннер
, Кристоф Вальц
, Джеффри Райт
, Ана де Армас
, Дэвид Денсик
, Билли Магнуссен
, Лашана Линч
, Наоми Харрис
, и Дали Бенссала
.
Российские зрители смогут посмотреть «Не время умирать»
уже 9 апреля 2020
года.