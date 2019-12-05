Хелен Миррен получит почетную награду Берлинале

Британская актриса, обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен будет удостоена почетного «Золотого медведя» 70-го Международного Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Берлинский кинофестиваль
«Хелен Миррен – очень сильная личность, и эта сила воплощается и в ее образах, которые всегда впечатляют. Она снова и снова удивляет нас своей трактовкой сложных персонажей, будь то Крис в «Девочках из календаря» или Елизавета II в «Королеве». Ее образы – это парадигма сильных женщин, и мы очень рады наградить ее почетным "Золотым медведем"», – говорит исполнительный директор Берлинале Мариетт Рисенбек.
Вручение награды состоится 27 февраля, после церемонии будет показан фильм Стивена Фрирза «Королева», где Миррен сыграла роль Елизаветы II, за которую и получила премию «Оскар».