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Виктор Хориняк ищет источник силушки богатырской

5 декабря
2019 год

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5 декабря 2019
Кино-Театр.Ру представляет тизер-трейлер к новогоднему сказочному блокбастеру «Последний богатырь: Корень зла» — продолжению одного из самых кассовых российских фильмов 2017 года.


В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.
Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста - мощи и красоты хоть отбавляй.
Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.

Виктор Хориняк ищет источник силушки богатырской

Главные роли в ленте сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев, Тимофей Трибунцев, Александр Семчев, Юрий Цурило, Владислав Ветров, Таисия Вилкова и Марта Тимофеева. Режиссером выступил постановщик первой части Дмитрий Дьяченко. Сценаристами выступили Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко, Павел Данилов и Игорь Тудвасев.

Съемки сиквела «Последнего богатыря» стартовали в июне 2019 года и проходили в Московской области, Карелии, Краснодарском и Пермском краях. В широкий прокат «Корень зла» выйдет 24 декабря 2020 года.
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Сергей БуруновЕлена ВалюшкинаВладислав ВетровЕкатерина ВилковаТаисия ВилковаПавел Данилов (II)Дмитрий ДьяченкоКирилл Зайцев (II)Василий КуценкоКонстантин ЛавроненкоАлександр СемчевМила СивацкаяМарта ТимофееваТимофей ТрибунцевИгорь ТудвасевВиктор ХоринякЮрий ЦурилоВиталий ШляппоЕлена ЯковлеваДимитрий Ян
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Виктор Хориняк ищет источник силушки богатырской фотографии
Виктор Хориняк ищет источник силушки богатырской фотографии
Виктор Хориняк ищет источник силушки богатырской фотографии
Виктор Хориняк ищет источник силушки богатырской фотографии
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