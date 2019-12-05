Виктор Хориняк ищет источник силушки богатырской

Кино-Театр.Ру представляет тизер-трейлер к новогоднему сказочному блокбастеру «Последний богатырь: Корень зла»
— продолжению одного из самых кассовых российских фильмов
2017 года.
В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.
Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста - мощи и красоты хоть отбавляй.
Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.
Главные роли в ленте сыграли Виктор Хориняк
, Мила Сивацкая
, Екатерина Вилкова
, Елена Яковлева
, Константин Лавроненко
, Сергей Бурунов
, Елена Валюшкина
, Кирилл Зайцев
, Тимофей Трибунцев
, Александр Семчев
, Юрий Цурило
, Владислав Ветров
, Таисия Вилкова
и Марта Тимофеева
. Режиссером выступил постановщик первой части Дмитрий Дьяченко
. Сценаристами выступили Виталий Шляппо
, Димитрий Ян
, Василий Куценко
, Павел Данилов
и Игорь Тудвасев
.
Съемки сиквела «Последнего богатыря» стартовали в июне 2019 года и проходили в Московской области, Карелии, Краснодарском и Пермском краях. В широкий прокат «Корень зла»
выйдет 24 декабря 2020
года.