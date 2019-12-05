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Татьяна Чердынцева и Алексей Митин проверят свою любовь спустя годы

5 декабря
2019 год

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5 декабря 2019
В Киеве идут съемки новой четырехсерийной картины «Пробуждение любви» производства компаний «Фильмстрим» и Vileton Films по заказу канала «Украина», сообщает пресс-служба телеканала.

Татьяна Чердынцева и Алексей Митин проверят свою любовь спустя годы
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"

В центре сюжета – студенты Алена и Коля, которые страстно влюбляются друг в друга. Но серьезная болезнь Алены, переезд ее семьи в другой город и козни соперницы рушат юношескую любовь. Спустя 10 лет у каждого из них своя жизнь и своя семья – Алена замужем за нейрохирургом Савелием, а Николай женился на Марине. Однако неожиданно Савелию предлагают завидную должность в родном городке Алены. Бывшие влюбленные снова встречаются и понимают, что прежние чувства до конца так и не угасли. Но пробуждение их любви делает несчастными всех четырех в этом любовном квадрате.

Роль Алены исполняет Татьяна Чердынцева, Коли – Алексей Митин. В картине также заняты Эдуард Трухменев, Слава Красовская, Инна Капинос, Николай Боклан, Екатерина Гулякова, Наталья Корецкая, Евгений Ефремов, Константин Корецкий.

«Наше кино в широком смысле, как обычно, о любви, но у него есть свои особенности. Фильм о том, как люди осознают ценность любви по прошествии времени – не просто влюбились и испытывают симпатию друг к другу, а начинают понимать, что любовь может через годы вернуться, что важно оставаться верным именно себе и не обманывать себя внутри», – отмечает режиссер ленты Алексей Гусев.
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персоны
Николай БокланЕкатерина ГуляковаАлексей Гусев (II)Евгений ЕфремовИнна КапиносНаталья КорецкаяКонстантин КорецкийСлава КрасовскаяАлексей МитинЭдуард ТрухменёвТатьяна Чердынцева
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