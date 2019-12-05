Киностудия имени Горького займется не только игровым, но и документальным кино

Киностудия имени Горького, которую не так давно возглавила Юлиана Слащева, объявила о пополнении продюсерской команды. Так, направление игрового кино возглавит креативный продюсер Наталия Харыбина, а за документальное будет отвечать Анастасия Рыцина, сообщает «Российская газета».
фото: Юрий Машков/ТАСС
Харыбина, в частности, работала над такими сериалами, как «Чемпионки», «Последний из Магикян», «Крыша мира», а Рыцина работала на Петербургской студии документальных фильмов, хотя в числе реализованных ею проектов значится лишь несколько короткометражных картин.
«Все главные, титулованные авторы документального кино сейчас либо ушли в Интернет, либо с трудом находят финансирование для воплощения своих идей. Государственные субсидии поступают довольно бессистемно. С научно-популярным кино – положение в стране почти критическое. Мы хотим переломить эту ситуацию. И уверены, что создание единой базы неигрового кино на Киностудии Горького будет эффективным и в самое ближайшее время даст результат», – цитирует «РГ» Анастасию Рыцину.
Новая команда должна подготовить и представить Совету директоров долгосрочную программу развития к марту 2020 года.