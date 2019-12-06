«Содержанки» Константина Богомолова выйдут под брендом Amazon Originals and Exclusives

Сериал Константина Богомолова «Содержанки» станет первым российским проектом, который выйдет на Amazon prime под брендом Originals and Exclusives, сообщает пресс-служба видеосервиса START, который производил сериал.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
К сервису переходят права эксклюзивного показа сериала в Европе. В перспективе возможно расширение сотрудничества и на другие территории. Помимо субтитров киносериал Богомолова дублируют на французский и немецкий языки. В немецкоязычных странах «Содержанки» появятся уже в декабре, на французском сериал будет доступен в январе.
«Мы очень гордимся тем, что наш киносериал заметили на международном рынке. Когда мы планировали этот проект, мы в первую очередь ориентировались на российского зрителя, но, конечно, хотели сделать киносериал, который с точки зрения качества не уступал бы западным продуктам. Здорово, что это оценили наши международные партнеры. Мы видим, как постепенно меняется репутация России на рынке кино и сериалов, это значит, что, если ты делаешь по-настоящему честный и качественный продукт, он может стать международным брендом», – отмечает генеральный продюсер сериала Ирина Сосновая.
Первый сезон «Содержанок» вышел в России в марте 2019 года и с тех пор набрал более 10 млн просмотров. В сериале рассказывается история московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст), приехавшей в Москву из Саратова и мечтающей о собственной галерее.
Amazon Originals and Exclusives – основная линейка премьер сервиса, выход которых поддерживается максимально широким пакетом маркетинговых инструментов. В этой секции представлены такие проекты, как «Дрянь», «Удивительная миссис Мейзел», «МакМафия» и другие. Ранее Amazon Prime уже приобретал российские сериалы, но они не выходили в этой секции.
«Раньше интернет-гиганты покупали российские сериалы для разнообразия каталога, теперь же проекты появляются в разделе Originals и подаются как события. Это очень важный и положительный сигнал для всей индустрии. Международные продажи становятся значимой частью экономики оригинальных проектов START, позволяют обеспечивать экономическую эффективность производства премиальных проектов START Originals. Мультиязычная экспансия наших оригинальных сериалов – часть международной стратегии видеосервиса», – отмечает генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева.
Премьера второго сезона «Содержанок» состоится в России зимой. Во втором сезоне зрители узнают, не пожалеет ли рассудительная Лена о том, что с легкостью разорвала рутинный, но стабильный брак и ушла к богатому, но что-то скрывающему олигарху Ольховскому (Владимир Мишуков). Получится ли у хваткой Даши открыть свою галерею и удержаться в столице без помощи чиновника Игоря (Сергей Бурунов). И, наконец, сможет ли Макс (Петр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова) и других персонажей. Переговоры о продаже прав на новые серии уже идут, преимущественное право покупки второго сезона сохраняется за Amazon.