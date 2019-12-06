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Межгалактический союз: Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов спасают Ирину Старшенбаум

6 декабря
2019 год

Новости кино >>
6 декабря 2019
Кино-Театр.Ру представляет новый трейлер фантастического блокбастера Фёдора Бондарчука «Вторжение» — сиквела фильма «Притяжение» 2017 года.


Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова - Юлия Лебедева - вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы её чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что её сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, - смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

Межгалактический союз: Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов спасают Ирину Старшенбаум

Ведущие роли в ленте сыграли Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Евгений Михеев, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

В широком прокате «Вторжение» стартует 1 января 2020 года.
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Межгалактический союз: Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов спасают Ирину Старшенбаум фотографии
Межгалактический союз: Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов спасают Ирину Старшенбаум фотографии
Межгалактический союз: Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов спасают Ирину Старшенбаум фотографии
Межгалактический союз: Олег Меньшиков и Риналь Мухаметов спасают Ирину Старшенбаум фотографии
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