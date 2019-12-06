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Тина Канделаки сделает для онлайн-кинотеатра ivi «десяток» проектов

6 декабря
2019 год

Новости кино >>
6 декабря 2019
Тина Канделаки создаст для онлайн-кинотеатра ivi несколько проектов через производственную компанию Carbon Production, которой и будут владеть Канделаки и представители сервиса.

Тина Канделаки сделает для онлайн-кинотеатра ivi «десяток» проектов

Вближайшие два года сервис инвестирует в Carbon Production 1,5 млрд рублей, эти деньги пойдут на «минимум десяток» разнобюджетных проектов, первые из них появятся осенью 2020 года, а будут проанонсированы только ближе к лету.

«Проекты будут появляться на разных моделях нашего сервиса – прежде всего, на подписной, которая составляет основу ivi. Сейчас это большая платящая аудитория 1 млн 900 тысяч человек, и она постоянно растет, а мы смотрим, какой контент интересен ей. Не исключено, что какие-то проекты, произведенные Carbon Production появятся в рекламной модели, либо у нас будут «окна», когда сначала проект будет доступен по подписке, а уже затем по рекламной модели», – рассказал журналистам генеральный директор ivi Олег Туманов.

Конкретных проектов и имен режиссеров или актеров ни Канделаки, ни представители сервиса пока не называют. Канделаки лишь обозначила несколько жанров будущих проектов. Это, в частности, будут комедийный сериал и многосерийный эротический триллер. Ранее телеведущая уже анонсировала проект похожего жанра, который создавался для онлайн-сервиса «Амедиатека». Однако, как подчеркивает Канделаки, это разные сериалы, а с «Амедиатекой» проект остановился на стадии «пилота», в том числе потому что там произошла «смена команды». Сотрудничество телеведущей с ivi будет при этом осуществляться на эксклюзивной основе.
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