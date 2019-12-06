ревью

Новости кино Тина Канделаки сделает для онлайн-кинотеатра ivi «десяток» проектов Первые из них выйдут уже осенью 2020-го.

Ролики фильмов «Волшебный лес» Мышонок Мортен предлагает принять закон, согласно которому все животные должны перестать есть друг друга, чтобы жить в мире и согласии.

Лайфстайл Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре Артист уверен, что его не зовут на съемки из-за резких высказываний

Новости кино «Содержанки» Константина Богомолова выйдут под брендом Amazon Originals and Exclusives Это будет первый такой российский проект.