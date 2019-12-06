Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Великая красота» стала самым долгоиграющим хитом проката в Москве

6 декабря
2019 год

Новости кино >>
6 декабря 2019
Фильм Паоло Соррентино «Великая красота» стал самым долгоиграющим хитом проката легендарного киноцентра «Соловей», на днях прекратившего свою работу в центре Москвы, сообщает портал Filmpro.

«Великая красота» стала самым долгоиграющим хитом проката в Москве
фото: "Великая красота"

Картина стояла в репертуарной сетке киноцентра шесть лет и три месяца, а последний ее показ прошел накануне закрытия – 30 ноября. Директор «Соловья» Владимир Медведев при этом отметил, что киноцентр работал не по французской схеме, как принято было считать, – когда фильм показывают до тех пор, пока на него не начинает ходить меньше 15 человек, а по собственной системе под лозунгом «субъективное на объективной основе». То есть, чтобы попасть в репертуар киноцентра, фильм должен был быть не просто кассовым, но и высокохудожественным. Иногда это происходило и на условиях эксклюзивности.

Второе место после «Великой красоты» по продолжительности показа занял фильм «Повар, вор, его жена и её любовник» Питера Гринуэя, который шел в киноцентре пять лет, на третьем месте – «Магия лунного света» Вуди Аллена, собиравшая зрителей четыре года и 11 месяцев, ее последний сеанс прошел 1 декабря. Из «свежих» картин, пользовавшихся интересом зрителей «Соловья» – «Идеальные незнакомцы», «Ла-Ла Ленд», «Приключения Паддингтона», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Светская жизнь».
версия для печати
Ссылки по теме
Московский киноцентр «Соловей» закроется 15 ноября
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне превратят в гостиницу
персоны
Вуди АлленПитер ГринуэйПаоло Соррентино
фильмы
Великая красотаЛа-Ла ЛендМагия лунного светаПовар, вор, его жена и её любовникПриключения ПаддингтонаСветская жизньЧеловек-паук: Возвращение домой

анонс

День рождения >>

Евгений Буренков
Пётр Вельяминов
Ольга Викландт
Евгения Гладий
Владимир Жеребцов
Наталья Земцова
Валерий Сторожик
Александр Феклистов
Владимир Ямненко
Эллен Бёрстин
Эмили Браунинг
Калеб Лэндри Джонс
Дженнифер Карпентер
Илай Уоллак
Си Томас Хауэлл
Николас Холт
все родившиеся 7 декабря >>

Афиша кино >>

Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
Война токов
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Встреча с Горбачёвым
биография, исторический фильм
Великобритания, Германия, США, 2018
Пароль: Хаус
научная фантастика, триллер
Испания, 2018
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
21 мост
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Простой карандаш
драма
Россия, 2019
Тёмная ночь
драма
США, 2016
Эспен в поисках Золотого замка
приключения, фэнтези
Норвегия, Чехия, 2019
Аэронавты
биография, драма, приключения
Великобритания, США, 2019
Зверь
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Волшебный лес»
Ролики фильмов
«Волшебный лес»
Мышонок Мортен предлагает принять закон, согласно которому все животные должны перестать есть друг друга, чтобы жить в мире и согласии.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен