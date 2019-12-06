«Великая красота» стала самым долгоиграющим хитом проката в Москве

Фильм Паоло Соррентино «Великая красота» стал самым долгоиграющим хитом проката легендарного киноцентра «Соловей», на днях прекратившего свою работу в центре Москвы, сообщает портал Filmpro.
фото: "Великая красота"
Картина стояла в репертуарной сетке киноцентра шесть лет и три месяца, а последний ее показ прошел накануне закрытия – 30 ноября. Директор «Соловья» Владимир Медведев при этом отметил, что киноцентр работал не по французской схеме, как принято было считать, – когда фильм показывают до тех пор, пока на него не начинает ходить меньше 15 человек, а по собственной системе под лозунгом «субъективное на объективной основе». То есть, чтобы попасть в репертуар киноцентра, фильм должен был быть не просто кассовым, но и высокохудожественным. Иногда это происходило и на условиях эксклюзивности.