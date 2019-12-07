Зрители сами выберут фильмы для новогоднего телеэфира

В преддверии новогодних и рождественских праздников телеканал «TV1000 Русское кино» впервые предлагает зрителям самим выбрать, каким будет эфир 1 января. Сформировать телепрограмму на первый день нового года может каждый – проголосовав за любимые отечественные фильмы на сайте tv1000ruskino.ru. Победят десять фильмов, набравших наибольшее число голосов, – именно столько вмещает суточный эфир телеканала, уточняет пресс-служба группы компаний Viasat.
Народное голосование, стартовавшее 5 декабря, проходит в режиме реального времени: участники могут отслеживать, как меняется количество голосов за ту или иную картину. Результаты будут объявлены 26 декабря.
фото: пресс-служба группы компаний Viasat
По словам программного директора киноканалов группы компаний Viasat Сергея Зоненлихта, «"TV1000 Русское кино" станет первым телеканалом, где сами зрители смогут составить себе программу передач, пусть и на один, но зато первый день в году. На выбор наша редакция подготовила фильмы, и не только праздничной тематики, которые были популярны в нашем репертуаре. Мы решили выступить в роли Деда Мороза, а подарок себе на Новой год зрители смогут выбрать сами. Если опыт будет удачным, возможно, это станет доброй традицией».