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Зрители сами выберут фильмы для новогоднего телеэфира

7 декабря
2019 год

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7 декабря 2019
В преддверии новогодних и рождественских праздников телеканал «TV1000 Русское кино» впервые предлагает зрителям самим выбрать, каким будет эфир 1 января. Сформировать телепрограмму на первый день нового года может каждый – проголосовав за любимые отечественные фильмы на сайте tv1000ruskino.ru. Победят десять фильмов, набравших наибольшее число голосов, – именно столько вмещает суточный эфир телеканала, уточняет пресс-служба группы компаний Viasat.

Народное голосование, стартовавшее 5 декабря, проходит в режиме реального времени: участники могут отслеживать, как меняется количество голосов за ту или иную картину. Результаты будут объявлены 26 декабря.

Зрители сами выберут фильмы для новогоднего телеэфира
фото: пресс-служба группы компаний Viasat

По словам программного директора киноканалов группы компаний Viasat Сергея Зоненлихта, «"TV1000 Русское кино" станет первым телеканалом, где сами зрители смогут составить себе программу передач, пусть и на один, но зато первый день в году. На выбор наша редакция подготовила фильмы, и не только праздничной тематики, которые были популярны в нашем репертуаре. Мы решили выступить в роли Деда Мороза, а подарок себе на Новой год зрители смогут выбрать сами. Если опыт будет удачным, возможно, это станет доброй традицией».

В первый день 2020-го могут попасть «Ирония судьбы. Продолжение», «Тариф новогодний», «Дикая лига», «Легенда №17», «Всё или ничего», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Дорогой папа», «Ёлки лохматые», «СуперБобровы», а также фильмы из серии «О чём говорят мужчины» и мультфильмы про богатырей или про противостояние волков и овец.
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фильмы
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращениеВсё или ничегоДикая ЛигаДорогой папаЁлки лохматыеИрония судьбы. ПродолжениеЛегенда №17Ну, здравствуй, Оксана Соколова!О чём говорят мужчиныО чём говорят мужчины. ПродолжениеСуперБобровыТариф новогоднийТри богатыря и Шамаханская царица 3D

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