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Тому Уэйтсу исполнилось 70 лет

7 декабря
2019 год

Новости кино >>
7 декабря 2019
Сегодня, 7 декабря, исполнилось 70 лет знаменитому американскому певцу, автору песен, композитору и актёру Тому Уэйтсу.

Тому Уэйтсу исполнилось 70 лет
фото: newsmuz.com

Томас Алан Уэйтс родился 7 декабря 1949 года «на заднем сиденье такси на больничной парковке под щёлканье невыключенного счётчика» в калифорнийском городе Помона в семье школьных учителей. Его отец Джесси Фрэнк Уэйтс шотландско-ирландского происхождения, мать Альма Джонсон Макмюррей — американо-норвежского. В 1960-м году родители Тома развелись и он с матерью переехал в город Уиттер в округе Лос-Анджелеса, а после — в Нэшнл-Сити. В 1965-м, во время учёбы в средней школе города Чула-Виста в округе Сан-Диего, начал играть в ритм-н-блюз / соул группе The Systems. Свой первый оплачиваемый концерт дал спустя пять лет в одном из ночных клубов Сан-Диего, а первый контракт заключил по возвращении в Лос-Анджелес после прохождения службы в береговой охране США. С тех пор легенда блюза, джаза, фолка и экспериментального рока выпустил 16 студийных альбомов, три концертных альбома, семь сборников, 24 сингла, 12 видеоклипов и два саундтрека.

С кино мастер связан с 1978-го, когда он сыграл небольшую роль пианиста в «Адской кухне» Сильвестра Сталлоне. Через три года начал сотрудничать с Фрэнсисом Фордом Копполой, засветившись в эпизоде и записав саундтрек к его фильму «От всего сердца». Впоследствии режиссёр снял музыканта в «Изгоях», «Бойцовой рыбке», «Клубе "Коттон"» и «Дракуле», а также доверил ему выступить рассказчиком в ленте «Между». В 1986-м Том получил одну из главных ролей в фильме «Вне закона», поставленном Джимом Джармушем, с которым работает по сей день («Таинственный поезд», «Ночь на Земле», «Кофе и сигареты», «Мёртвые не умирают»). Кроме того, Уэйтса снимали такие известные режиссёры, как Эктор БабенкоЧертополох», «Игры в полях Господних»), Терри ГиллиамКороль-рыбак», «Воображариум доктора Парнаса»), Роберт ОлтманКороткий монтаж»), Тони СкоттДомино»), Мартин МакдонаСемь психопатов»), братья Хьюзы («Книга Илая») и братья Коэны («Баллада Бастера Скраггса»). Всего на его счету более 35 ролей и два сценария, а его песни звучат во множестве фильмов и сериалов. Неоднократно работал в театре.



Обладатель семи наград, среди которых «Золотой глобус», две «Грэмми» и специальный Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля.
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