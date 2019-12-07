Тому Уэйтсу исполнилось 70 лет

Сегодня, 7 декабря
, исполнилось 70
лет знаменитому американскому певцу, автору песен, композитору и актёру Тому Уэйтсу
.
Томас Алан Уэйтс
родился 7 декабря 1949
года «на заднем сиденье такси на больничной парковке под щёлканье невыключенного счётчика»
в калифорнийском городе Помона в семье школьных учителей. Его отец Джесси Фрэнк Уэйтс
шотландско-ирландского происхождения, мать Альма Джонсон Макмюррей
— американо-норвежского. В 1960-м году родители Тома развелись и он с матерью переехал в город Уиттер в округе Лос-Анджелеса, а после — в Нэшнл-Сити. В 1965-м, во время учёбы в средней школе города Чула-Виста в округе Сан-Диего, начал играть в ритм-н-блюз / соул группе The Systems
. Свой первый оплачиваемый концерт дал спустя пять лет в одном из ночных клубов Сан-Диего, а первый контракт заключил по возвращении в Лос-Анджелес после прохождения службы в береговой охране США. С тех пор легенда блюза, джаза, фолка и экспериментального рока выпустил 16 студийных альбомов, три концертных альбома, семь сборников, 24 сингла, 12 видеоклипов и два саундтрека.
С кино мастер связан с 1978-го, когда он сыграл небольшую роль пианиста в «Адской кухне
» Сильвестра Сталлоне
. Через три года начал сотрудничать с Фрэнсисом Фордом Копполой
, засветившись в эпизоде и записав саундтрек к его фильму «От всего сердца
». Впоследствии режиссёр снял музыканта в «Изгоях
», «Бойцовой рыбке
», «Клубе "Коттон"
» и «Дракуле
», а также доверил ему выступить рассказчиком в ленте «Между
». В 1986-м Том получил одну из главных ролей в фильме «Вне закона
», поставленном Джимом Джармушем
, с которым работает по сей день («Таинственный поезд
», «Ночь на Земле
», «Кофе и сигареты
», «Мёртвые не умирают
»). Кроме того, Уэйтса снимали такие известные режиссёры, как Эктор Бабенко
(«Чертополох
», «Игры в полях Господних
»), Терри Гиллиам
(«Король-рыбак
», «Воображариум доктора Парнаса
»), Роберт Олтман
(«Короткий монтаж
»), Тони Скотт
(«Домино
»), Мартин Макдона
(«Семь психопатов
»), братья Хьюзы («Книга Илая
») и братья Коэны («Баллада Бастера Скраггса
»). Всего на его счету более 35
ролей и два сценария, а его песни звучат во множестве фильмов и сериалов. Неоднократно работал в театре.
Обладатель семи наград, среди которых «Золотой глобус», две «Грэмми» и специальный Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля.