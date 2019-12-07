«Искромётная комедия Джейн Остин»: Аня Тейлор-Джой сватает своих подруг

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Тому Уэйтсу исполнилось 70 лет

7 декабря

Зрители сами выберут фильмы для новогоднего телеэфира

Канал «TV1000 Русское кино» проводит зрительское голосование, по итогам которого будет сформирована телепрограмма 1 января.