«Искромётная комедия Джейн Остин»: Аня Тейлор-Джой сватает своих подруг

Кинокомпания UPI Россия представляет первый дублированный трейлер к новой экранизации классического романа Джейн Остин «Эмма»
с Аней Тейлор-Джой
в главной роли.
Красивая, молодая и богатая Эмма Вудхаус, будучи уверенной, что никогда не выйдет замуж, выступает в роли свахи для своих подруг и знакомых. Но жизнь преподносит ей сюрприз за сюрпризом. Однажды она отговаривает свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает её с викарием Элтоном. Но тот влюбляется в саму Эмму.
Также над картиной работали Джонни Флинн
, Билл Найи
, Миа Гот
, Миранда Харт
, Джош О'Коннор
, Каллум Тёрнер
, Руперт Грэйвз
, Джемма Уилан, Хлоя Пирри
, Таня Рейнолдс
, Эмбер Андерсон
, Роуз Шалло, Ванесса Эм Оуэн
и другие актёры. Режиссёром выступила фотограф и клипмейкер, дебютантка Отем ДеУайлд
.
В российский прокат «Эмма»
выйдет 16 апреля 2020
года.