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«Искромётная комедия Джейн Остин»: Аня Тейлор-Джой сватает своих подруг

7 декабря
2019 год

Новости кино >>
7 декабря 2019
Кинокомпания UPI Россия представляет первый дублированный трейлер к новой экранизации классического романа Джейн Остин «Эмма» с Аней Тейлор-Джой в главной роли.


Красивая, молодая и богатая Эмма Вудхаус, будучи уверенной, что никогда не выйдет замуж, выступает в роли свахи для своих подруг и знакомых. Но жизнь преподносит ей сюрприз за сюрпризом. Однажды она отговаривает свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает её с викарием Элтоном. Но тот влюбляется в саму Эмму.

«Искромётная комедия Джейн Остин»: Аня Тейлор-Джой сватает своих подруг

Также над картиной работали Джонни Флинн, Билл Найи, Миа Гот, Миранда Харт, Джош О'Коннор, Каллум Тёрнер, Руперт Грэйвз, Джемма Уилан, Хлоя Пирри, Таня Рейнолдс, Эмбер Андерсон, Роуз Шалло, Ванесса Эм Оуэн и другие актёры. Режиссёром выступила фотограф и клипмейкер, дебютантка Отем ДеУайлд.

В российский прокат «Эмма» выйдет 16 апреля 2020 года.
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«Искромётная комедия Джейн Остин»: Аня Тейлор-Джой сватает своих подруг фотографии
«Искромётная комедия Джейн Остин»: Аня Тейлор-Джой сватает своих подруг фотографии
«Искромётная комедия Джейн Остин»: Аня Тейлор-Джой сватает своих подруг фотографии
«Искромётная комедия Джейн Остин»: Аня Тейлор-Джой сватает своих подруг фотографии
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