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Иван Реон станет лепреконом в «Американских богах»

7 декабря
2019 год

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7 декабря 2019
Иван Реон, запомнившийся зрителям по роли Рамси Болтона в «Игре престолов», предстанет в качестве очаровательного и добродушного лепрекона Лиама Дойла в третьем сезоне экранизации «Американских богов» Нила Геймана, уверяет TVLine.

Персонаж Реона станет единственным гномом в телешоу после отъезда Сумасшедшего Суини (Пабло Шрайбер) в финале второго сезона.


Ранее к команде сериала присоединился Мэрилин Мэнсон. Ему доверили роль норвежского берсерка Йохана Венгрена, возглавляющего метал-группу Blood Death, который служит Одину в исполнении Йена Макшейна.

Выход продолжения следует ожидать в 2020 году.
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