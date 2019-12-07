Иван Реон станет лепреконом в «Американских богах»

Иван Реон
, запомнившийся зрителям по роли Рамси Болтона в «Игре престолов
», предстанет в качестве очаровательного и добродушного лепрекона Лиама Дойла в третьем сезоне экранизации «Американских богов
» Нила Геймана
, уверяет TVLine
.
Персонаж Реона станет единственным гномом в телешоу после отъезда Сумасшедшего Суини (Пабло Шрайбер
) в финале второго сезона.
Ранее к команде сериала присоединился Мэрилин Мэнсон
. Ему доверили роль норвежского берсерка Йохана Венгрена, возглавляющего метал-группу Blood Death, который служит Одину в исполнении Йена Макшейна
.
Выход продолжения следует ожидать в 2020 году.