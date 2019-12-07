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Питер Сарсгаард составит компанию Бэтмену

7 декабря
2019 год

Новости кино >>
7 декабря 2019
Питер Сарсгаард присоединился к команде нового фильма про Бэтмена. Новостью поделился на своей странице в Twitter режиссёр картины Мэтт Ривз.

Поговаривают, что актёр может предстать в образе Харви Дента. Масла в огонь слухов подлила его супруга Мэгги Джилленхол, разместив в своём инстаграме фотографию бреющегося мужа с подписью «Половина побрита». Впрочем, официального подтверждения роли пока нет.

Питер Сарсгаард составит компанию Бэтмену
фото: joblo.com

Ранее в фильм записались Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (дворецкий Альфред), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Пол Дано (Загадочник), Зои Кравиц (Женщина-кошка) и Джеффри Райт (комиссар Гордон). Титульный образ воплотит Роберт Паттинсон.

В кинотеатрах новый «Бэтмен» должен появиться в июне 2021 года.
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Питер Сарсгаард составит компанию Бэтмену фотографии
Питер Сарсгаард составит компанию Бэтмену фотографии
Питер Сарсгаард составит компанию Бэтмену фотографии
Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард
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