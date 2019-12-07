Питер Сарсгаард составит компанию Бэтмену

Питер Сарсгаард
присоединился к команде нового фильма про Бэтмена. Новостью поделился на своей странице в Twitter
режиссёр картины Мэтт Ривз
.
Поговаривают, что актёр может предстать в образе Харви Дента. Масла в огонь слухов подлила его супруга Мэгги Джилленхол
, разместив в своём инстаграме
фотографию бреющегося мужа с подписью «Половина побрита
». Впрочем, официального подтверждения роли пока нет.
Ранее в фильм записались Колин Фаррелл
(Пингвин), Энди Серкис
(дворецкий Альфред), Джон Туртурро
(Кармайн Фальконе), Пол Дано
(Загадочник), Зои Кравиц
(Женщина-кошка) и Джеффри Райт
(комиссар Гордон). Титульный образ воплотит Роберт Паттинсон
.
В кинотеатрах новый «Бэтмен
» должен появиться в июне 2021 года.