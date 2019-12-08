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«Омар в большом городе» признан лучшим веб-сериалом

8 декабря
2019 год

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8 декабря 2019
В столичном Цифровом деловом пространстве состоялась церемония вручения второй российской премии в области веб-индустрии, организованной проектом The Digital Reporter. Партнёром церемонии выступает онлайн-кинотеатр ivi, уточняет пресс-служба премии.

Победителем по итогам голосования жюри в категории «Лучший веб-сериал» стал «Омар в большом городе». В номинации «Лучший интернет-сериал» выиграл «Шторм» Бориса Хлебникова, который разделил победу с «Трудными подростками» Рустама Ильясова в категории «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал». Пресса также выделила среди веб-сериалов «Миллионера из Балашихи». Спецприз за первый успешный сериал для онлайн платформы достался Петру Буслову за «Домашний арест», а «Документальным проектом года» выбран фильм Юрия Дудя «Колыма». Самым популярным актёром 2019-го по ivi.рейтингу признан Павел Прилучный.

«Омар в большом городе» признан лучшим веб-сериалом
фото: кадр из сериала «Шторм»

«Онлайн-персоной года» стала Ксения Собчак, награду за «Лучший просветительский проект года» получил «Парфенон» Леонида Парфёнова, а «Интервьюером года» признан Николай Солодников. Специальный приз за поддержку и развитие веб-индустрии получил Тимур Бекмамбетов. Также спецприз получил Михаил Галин — хозяин знаменитого десятикилограммового кота Виктора, которого не хотели пускать на борт «Аэрофлота».

Среди онлайн тревел-шоу отметили авторский проект Антона Птушкина. В категории «Информационный телеграм-канал года» выиграл Mash. Лучшим онлайн-кинотеатром по мнению профессионального сообщества признан сервис Amediateka Home of HBO. В номинации «Онлайн-событие года» победила соцсеть TikTok с формулировкой «За популяризацию короткого контента». Приз за «Лучший онлайн-кинотеатр по предложению в подписке» достался платформе ivi. Развлекательным онлайн-шоу года стал Comment Out от Чикен Карри. В специальной номинации «Онлайн-Шац года» отмечен Михаил Шац.
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