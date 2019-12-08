Дакота и Эль Фаннинг получили шанс сыграть сестёр в экранизации «Соловья»

Дакота
и Эль Фаннинг
впервые воплотят сестёр на большом экране, согласившись на главные роли в адаптации романа Кристин Ханны
«Соловей
» (The Nightingale), изданного в 2015 году.
Согласно THR
, режиссёрское кресло фильма займёт Мелани Лоран
. За сценарий отвечает Дана Стивенс
(«Тихая гавань
»).
Роман повествует о судьбе двух сестёр Изабелль и Вианн, живущих в оккупированной нацистами Франции. Вдохновением для первоисточника послужили женщины Сопротивления, помогавшие сбитым фашистами лётчикам и прятавшие еврейских детей.
По словам обеих Фаннинг, это «будет в первый раз, когда мы будем сниматься вместе. Мы играли одного и того же персонажа в разном возрасте, но никогда не разговаривали друг с другом перед камерой. В течение многих лет мы искали фильм, который свяжет нас друг с другом, и, наконец, появилась эта жемчужина. Как сёстры, мы делимся друг с другом нашим мастерством, одновременно воплощая в жизнь такую мощную историю о сёстрах. Это мечта. Нам так повезло, что наш бесстрашный режиссёр Мелани Лоран поможет нам в этом путешествии. Давай сделаем это, сестра!».