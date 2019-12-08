«Звёздный десант» обзаведётся стратегией

Вселенная «Звёздного десанта» пополнится новой видеоигрой. Это будет стратегия в реальном времени Starship Troopers – Terran Command от компании Slitherine и студии The Aristocrats, а выйдет она в 2020 году. Об этом сообщает PCGamer.
Игрокам предстоит возглавить армию, противостоящую инопланетным жукам внушительных размеров, и укрепить позицию человечества в галактике. Среди обещанного – динамически генерируемые кампании, режим кампании, множество видов юнитов, возможность прокачивать технологии и лидеров, а также непомерное количество жуков.
На счету адаптации романа Роберта Хайнлайна уже три фильма, два CG-продолжения, два анимационных сериала и компьютерная игра в жанре шутера от первого лица.