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«Звёздный десант» обзаведётся стратегией

8 декабря
2019 год

Новости кино >>
8 декабря 2019
Вселенная «Звёздного десанта» пополнится новой видеоигрой. Это будет стратегия в реальном времени Starship Troopers – Terran Command от компании Slitherine и студии The Aristocrats, а выйдет она в 2020 году. Об этом сообщает PCGamer.

«Звёздный десант» обзаведётся стратегией

Игрокам предстоит возглавить армию, противостоящую инопланетным жукам внушительных размеров, и укрепить позицию человечества в галактике. Среди обещанного – динамически генерируемые кампании, режим кампании, множество видов юнитов, возможность прокачивать технологии и лидеров, а также непомерное количество жуков.

На счету адаптации романа Роберта Хайнлайна уже три фильма, два CG-продолжения, два анимационных сериала и компьютерная игра в жанре шутера от первого лица.

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«Звёздный десант» обзаведётся стратегией фотографии
«Звёздный десант» обзаведётся стратегией фотографии
«Звёздный десант» обзаведётся стратегией фотографии
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