Принц Андерс из «Аладдина» получит телевизионный спин-офф

Про принца Андерса, чей запоминающийся образ создал в игровой версии «Аладдина
» Билли Магнуссен
, задумали снять многосерийный спин-офф для стримингового сервиса Disney+, уверяет Variety
.
Принц, придуманный специально для ремейка, настолько хорошо сватался к принцессе Жасмин, что понравился не только зрителям, но и продюсерам.
Над сценарием сериала работают Джордан Данн
и Майкл Квамме
, а спродюсируют его продюсеры «Аладдина» Дэн Лин
и Джонатан Эйрих
. Вернётся ли Магнуссен к своей роли и появятся ли другие персонажи киносказки, пока неизвестно.
Ранее стало известно
, что исполнитель роли Аладдина Мена Массуд
после выхода картины, несмотря на её финансовый успех, больше не получал приглашений на пробы. В связи с этим поклонники фильма обвинили Disney в расизме и призывают компанию пересмотреть своё решение о съёмках спин-оффа, сообщает Entertainment Weekly
.