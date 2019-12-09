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Принц Андерс из «Аладдина» получит телевизионный спин-офф

9 декабря
2019 год

Новости кино >>
9 декабря 2019
Про принца Андерса, чей запоминающийся образ создал в игровой версии «Аладдина» Билли Магнуссен, задумали снять многосерийный спин-офф для стримингового сервиса Disney+, уверяет Variety.

Принц, придуманный специально для ремейка, настолько хорошо сватался к принцессе Жасмин, что понравился не только зрителям, но и продюсерам.

Принц Андерс из «Аладдина» получит телевизионный спин-офф

Над сценарием сериала работают Джордан Данн и Майкл Квамме, а спродюсируют его продюсеры «Аладдина» Дэн Лин и Джонатан Эйрих. Вернётся ли Магнуссен к своей роли и появятся ли другие персонажи киносказки, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что исполнитель роли Аладдина Мена Массуд после выхода картины, несмотря на её финансовый успех, больше не получал приглашений на пробы. В связи с этим поклонники фильма обвинили Disney в расизме и призывают компанию пересмотреть своё решение о съёмках спин-оффа, сообщает Entertainment Weekly.
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Принц Андерс из «Аладдина» получит телевизионный спин-офф фотографии
Принц Андерс из «Аладдина» получит телевизионный спин-офф фотографии
Принц Андерс из «Аладдина» получит телевизионный спин-офф фотографии
Принц Андерс из «Аладдина» получит телевизионный спин-офф фотографии
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