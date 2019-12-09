Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джону Кассаветису исполнилось бы 90 лет

9 декабря
2019 год

Новости кино >>
9 декабря 2019
Сегодня, 9 декабря, исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося актёра, режиссёра, сценариста, продюсера, монтажёра, мужа Джины Роулендс, отца Ника Кассаветиса и пионера американского независимого кино Джона Кассаветиса.


Джон Николас Кассаветис родился 9 декабря 1929 года в нью-Йоркской семье греческих иммигрантов Кэтрин и Николаса Джона Кассаветисов. Первые годы провёл со своей семьей в Греции и когда вернулся, в возрасте семи лет, то не говорил по-английски. Дальнейшее его детство прошло на Лонг-Айленде. После окончания в 1950-м Американской академии драматического искусства играл в театрах Нью-Йорка и начал работать на телевидении. В кино дебютировал в 1951-м ролью в картине Генри Хэтэуэя «Четырнадцать часов». Во второй половине 50-х стал снимался в остросюжетных и социальных драмах («Ночь приносит ужас», «Уличные преступники»).

В 1957-м организовал в Нью-Йорке школу-студию, где разрабатывал методику актёрской импровизации на заданную тему. Его дебютная режиссёрская работа «Тени» оказала сильное внимание на развитие независимого кинопроизводства вне системы Голливуда. Успех картины в коммерческом прокате позволил Кассаветису снимать свои последующие фильмы в Голливуде. Самыми успешными среди них стали «Лица», «Женщины под влиянием», «Глория» и «Потоки любви». Всего он успел снять 16 работ, включая «Убийство китайского букмекера», «Мужей» и эпизоды сериалов «Джонни Стаккато», «Боб Хоуп представляет» и «Коломбо».

Джону Кассаветису исполнилось бы 90 лет
фото: кадр из фильма «Ребёнок Розмари»

Помимо успешной режиссёрской карьеры, Джон Кассаветис создал запоминающихся персонажей в фильмах «Убийцы», «Грязная дюжина», «Ребёнок Розмари», «Неприкасаемые», «Капоне», «Ярость», «Буря» и многих других, включая собственные картины. На его счету 81 роль в кино и на телевидении.

Обладатель 12 престижных наград, среди которых два приза Берлинале и фестиваля в Сан-Себастьяне, четыре премии Мостры и другие. Умер от цирроза печени на 60-м году жизни 3 февраля 1989-го в Лос-Анджелесе.
версия для печати
Ссылки по теме
Успокоить ртуть: 20 отличных американских фильмов из 70-х
10 фильмов по пути в «Сталинград»
Поиск по меткам
Великие актерыДень рождения
персоны
Джон КассаветисНик КассаветисДжина Роулендс
фильмы
Боб Хоуп представляетБуряГлорияГрязная дюжинаЖенщина под влияниемКапонеКоломбоЛицаМужьяНеприкасаемыеРебёнок РозмариТениУбийство китайского букмекераУбийцыЧетырнадцать часовЯрость

фотографии >>
Джону Кассаветису исполнилось бы 90 лет фотографии
Джону Кассаветису исполнилось бы 90 лет фотографии
Джону Кассаветису исполнилось бы 90 лет фотографии
с Джиной Роулендс
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Ольга Шувалова (II)
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Кассаветис
Джон Малкович
Майкл Нури
Дуглас Фербенкс-мл.
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен