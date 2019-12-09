Джону Кассаветису исполнилось бы 90 лет

Джон Николас Кассаветис родился 9 декабря 1929 года в нью-Йоркской семье греческих иммигрантов Кэтрин и Николаса Джона Кассаветисов. Первые годы провёл со своей семьей в Греции и когда вернулся, в возрасте семи лет, то не говорил по-английски. Дальнейшее его детство прошло на Лонг-Айленде. После окончания в 1950-м Американской академии драматического искусства играл в театрах Нью-Йорка и начал работать на телевидении. В кино дебютировал в 1951-м ролью в картине Генри Хэтэуэя «Четырнадцать часов». Во второй половине 50-х стал снимался в остросюжетных и социальных драмах («Ночь приносит ужас», «Уличные преступники»).
В 1957-м организовал в Нью-Йорке школу-студию, где разрабатывал методику актёрской импровизации на заданную тему. Его дебютная режиссёрская работа «Тени» оказала сильное внимание на развитие независимого кинопроизводства вне системы Голливуда. Успех картины в коммерческом прокате позволил Кассаветису снимать свои последующие фильмы в Голливуде. Самыми успешными среди них стали «Лица», «Женщины под влиянием», «Глория» и «Потоки любви». Всего он успел снять 16 работ, включая «Убийство китайского букмекера», «Мужей» и эпизоды сериалов «Джонни Стаккато», «Боб Хоуп представляет» и «Коломбо».
Обладатель 12 престижных наград, среди которых два приза Берлинале и фестиваля в Сан-Себастьяне, четыре премии Мостры и другие. Умер от цирроза печени на 60-м году жизни 3 февраля 1989-го в Лос-Анджелесе.