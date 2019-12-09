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Даниил Страхов расставит «Капкан для монстра»

9 декабря
2019 год

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9 декабря 2019
Артём Мазунов приступил к съёмкам детективного триллера «Капкан для монстра». Согласно пресс-службе телеканала НТВ, 16-серийный фильм с Даниилом Страховым в главной роли основан на реальной истории одной из самых кровавых группировок в России.

По словам Страхова, «это большая серьёзная работа. Помимо того, что сюжет картины основан на реальных событиях, это драма главного героя, который проходит путь личных потерь. На этом пути трудно не ожесточиться, не превратиться в машину мести и убийства, остаться человеком. Надеюсь об этом и рассказать».

Даниил Страхов расставит «Капкан для монстра»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету, написанному сценаристом Оксаной Южаниной, следователь Московского СК Сергей Ковалёв (Страхов) расследует убийство полковника Евсеева и его семьи, скрыв от руководства, что погибший его сводный брат. Сергей проверяет разные версии преступления и допускает, что к нему причастны выжившие бандиты из банды Мясника, которую ранее уничтожил Евсеев. Тем временем происходят новые убийства с аналогичным почерком. Сергей устанавливает: на протяжении нескольких лет была совершена серия жестоких преступлений в трёх граничащих областях, где были зверски убиты и ограблены сотрудники госнаркоконтроля, ДПС, полиции и мирные граждане. В ходе расследования на месте очередного преступления обнаруживается одно из орудий убийства – нож с памятной надписью. Отпечаток пальца на ноже идентичен отпечатку, оставленному на месте убийства Евсеева. Данный факт становится ключевым поворотом в расследовании.

Съёмки сериала пройдут в Ростове-на-Дону. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Дмитрий Есипов и художник-постановщик Алексей Чернов. Компанию Страхову составят Алина Ланина, Людмила Артемьева, Зоя Мансурова, Владимир Скворцов, Александр Лырчиков, Константин Адаев, Ксения Хаирова и другие актёры.
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Даниил Страхов расставит «Капкан для монстра» фотографии
Даниил Страхов расставит «Капкан для монстра» фотографии
Даниил Страхов расставит «Капкан для монстра» фотографии
Даниил Страхов расставит «Капкан для монстра» фотографии
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