Даниил Страхов расставит «Капкан для монстра»

По словам Страхова, «это большая серьёзная работа. Помимо того, что сюжет картины основан на реальных событиях, это драма главного героя, который проходит путь личных потерь. На этом пути трудно не ожесточиться, не превратиться в машину мести и убийства, остаться человеком. Надеюсь об этом и рассказать».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету, написанному сценаристом Оксаной Южаниной, следователь Московского СК Сергей Ковалёв (Страхов) расследует убийство полковника Евсеева и его семьи, скрыв от руководства, что погибший его сводный брат. Сергей проверяет разные версии преступления и допускает, что к нему причастны выжившие бандиты из банды Мясника, которую ранее уничтожил Евсеев. Тем временем происходят новые убийства с аналогичным почерком. Сергей устанавливает: на протяжении нескольких лет была совершена серия жестоких преступлений в трёх граничащих областях, где были зверски убиты и ограблены сотрудники госнаркоконтроля, ДПС, полиции и мирные граждане. В ходе расследования на месте очередного преступления обнаруживается одно из орудий убийства – нож с памятной надписью. Отпечаток пальца на ноже идентичен отпечатку, оставленному на месте убийства Евсеева. Данный факт становится ключевым поворотом в расследовании.