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Светлана Иванова полетит зловещим ночным рейсом

9 декабря
2019 год

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9 декабря 2019
В Москве стартовали съёмки мистического хоррора Александра Бабаева «Ряд 19», производством которого занимаются «Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», Monumental Pictures при поддержке Фонда Кино. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний ГПМ КИТ.

Светлана Иванова полетит зловещим ночным рейсом
фото: пресс-служба группы компаний ГПМ КИТ

Картина поведает о том, как молодая женщина-врач Катя (Светлана Иванова) вместе с шестилетней дочерью Дианой (Марта Тимофеева) в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.

По словам режиссёра Александра Бабаева, долгое время работавшего в Голливуде в жанре хоррор, ему «нравится не отождествлять себя с определённым местом, я могу жить в любой точке мира, если там ждёт интересная работа. Сегодня этим местом является Москва. Мне повезло со всем – с командой замечательных профессионалов, с прекрасными самоотверженными актёрами, с продюсерами, которые по-настоящему переживают и "топят" за наш фильм. Никакой принципиальной разницы на площадке в сравнении с Голливудом я не увидел. Если у людей есть время и правильные задачи – они всё делают хорошо. Мы всё делаем хорошо. Мы долго готовились, прорабатывая детали, разрабатывали цветовую палитру света, костюмов, реквизита и декорации, подбирали актёров определённой внешности, разрабатывали визуальную концепцию, основываясь на эмоциональном графике нашей истории, – всё, что делают в Голливуде. Скажу честно, выглядит кино офигительно круто и гиперстильно! А ну и ещё мы купили самолёт, разобрали и построили его заново».

Светлана Иванова полетит зловещим ночным рейсом
фото: пресс-служба группы компаний ГПМ КИТ

Специально для фильма киноинженеры построили декорации самолета в натуральную величину, которые трансформируются на несколько разных «железных птиц» – образца 2016-го и 1996 года, разбираются на отдельные части и позволяют имитировать вибрации и наклоны фюзеляжа.

В картине, помимо вышеназванных актёров, также заняты Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова и другие. Генеральными продюсерами ленты выступают Вадим Верещагин, Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Михаэль Шлихт и Пол Хет. Съёмки пройдут в Москве и в Московской области, а выход в широкий прокат намечен на 2020-й.
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