Светлана Иванова полетит зловещим ночным рейсом

В Москве стартовали съёмки мистического хоррора Александра Бабаева «Ряд 19», производством которого занимаются «Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», Monumental Pictures при поддержке Фонда Кино. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний ГПМ КИТ.
фото: пресс-служба группы компаний ГПМ КИТ
Картина поведает о том, как молодая женщина-врач Катя (Светлана Иванова) вместе с шестилетней дочерью Дианой (Марта Тимофеева) в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.
По словам режиссёра Александра Бабаева, долгое время работавшего в Голливуде в жанре хоррор, ему «нравится не отождествлять себя с определённым местом, я могу жить в любой точке мира, если там ждёт интересная работа. Сегодня этим местом является Москва. Мне повезло со всем – с командой замечательных профессионалов, с прекрасными самоотверженными актёрами, с продюсерами, которые по-настоящему переживают и "топят" за наш фильм. Никакой принципиальной разницы на площадке в сравнении с Голливудом я не увидел. Если у людей есть время и правильные задачи – они всё делают хорошо. Мы всё делаем хорошо. Мы долго готовились, прорабатывая детали, разрабатывали цветовую палитру света, костюмов, реквизита и декорации, подбирали актёров определённой внешности, разрабатывали визуальную концепцию, основываясь на эмоциональном графике нашей истории, – всё, что делают в Голливуде. Скажу честно, выглядит кино офигительно круто и гиперстильно! А ну и ещё мы купили самолёт, разобрали и построили его заново».
фото: пресс-служба группы компаний ГПМ КИТ
Специально для фильма киноинженеры построили декорации самолета в натуральную величину, которые трансформируются на несколько разных «железных птиц» – образца 2016-го и 1996 года, разбираются на отдельные части и позволяют имитировать вибрации и наклоны фюзеляжа.