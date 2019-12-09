Будущее наступило: Галь Гадот переезжает в 80-е

В сети появился первый дублированный трейлер к фантастическому блокбастеру «Чудо-женщина: 1984»
— сиквелу кинокомикса
2017 года. Режиссёром выступила постановщица первой части Пэтти Дженкинс
.
Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты в попытке найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество настоящего божества. В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва, специалист по древней истории. Так в руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает её в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.
Главные роли в картине исполнили Галь Гадот
, Крис Пайн
, Кристен Уиг
, Педро Паскаль
, Конни Нильсен
, Робин Райт
, Наташа Ротвелл, Рави Патель
, Габриэлла Уайлд
, Линда Картер
, Келвин Ю
, Константин Грегори
, Мария Аарон Уапнер
, Берн Коллако
, Пенелопа Кападиджа
, Джулиан Ферро
и другие.
В российский прокат «Чудо-женщина: 1984»
выйдет 4 июня 2020
года.