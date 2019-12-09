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Будущее наступило: Галь Гадот переезжает в 80-е

9 декабря
2019 год

Новости кино >>
9 декабря 2019
В сети появился первый дублированный трейлер к фантастическому блокбастеру «Чудо-женщина: 1984» — сиквелу кинокомикса 2017 года. Режиссёром выступила постановщица первой части Пэтти Дженкинс.


Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты в попытке найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество настоящего божества. В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва, специалист по древней истории. Так в руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает её в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Будущее наступило: Галь Гадот переезжает в 80-е

Главные роли в картине исполнили Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Робин Райт, Наташа Ротвелл, Рави Патель, Габриэлла Уайлд, Линда Картер, Келвин Ю, Константин Грегори, Мария Аарон Уапнер, Берн Коллако, Пенелопа Кападиджа, Джулиан Ферро и другие.

В российский прокат «Чудо-женщина: 1984» выйдет 4 июня 2020 года.
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Чудо-женщина: 1984

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Будущее наступило: Галь Гадот переезжает в 80-е фотографии
Будущее наступило: Галь Гадот переезжает в 80-е фотографии
Будущее наступило: Галь Гадот переезжает в 80-е фотографии
Будущее наступило: Галь Гадот переезжает в 80-е фотографии
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