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«Боль и слава» и «Паразиты» претендуют на «Золотой глобус»

9 декабря
2019 год

Новости кино >>
9 декабря 2019
В Лос-Анджелесе на церемонии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, стали известны номинанты «Золотого глобуса» в категории «Лучший иностранный фильм». Трансляция шла на официальной странице премии в социальной сети Facebook.

На премию претендуют «Прощание» Лулу Ванг, «Отверженные» Ладжа Ли, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Паразиты» Пон Джун Хо и «Портрет девушки в огне» Селин Скьямма.

«Боль и слава» и «Паразиты» претендуют на «Золотой глобус»
фото: кадр из фильма «Паразиты»

«Дылда» Кантемира Балагова, «Бык» Бориса Акопова, «Кадиш» Константина Фама, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова и «Дикая лига» Андрея Богатырёва и Арта Камачо, выдвинутые на соискание премии, не попали в число номинантов.

77-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в отеле «Беверли Хилтон» 5 января 2020-го.
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